Diego Arias: "Fue una experiencia fuerte y me costó vivir esa situación"

Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

En principio, La llegada de Juan Manuel Lillo a Atlético Nacional era una buena señal para Diego Arias. El estratega español decidió no contar con Elkin Blanco, volante titular en el final de la era de Reinaldo Rueda. Sin embargo, una lesión lo dejó por fuera de varios partidos y ese puesto ahora le pertenece a Edwin Valencia.

En conferencia de prensa, el nacido en Pereira contó detalles de su lesión: "Tuve una infección en la piel y en la pierna. Fue una experiencia fuerte porque estuve dos semana en el hospital y me costó vivir esa situación. Ya me estoy integrando poco a poco a las actividades con el equipo y en unos días estaré disponible para el cuerpo técnico".

"Creo que en este momento hay grandes jugadores en la posición. Edwin (Valencia) en los partidos lo ha hecho muy bien, además lo valoro mucho porque cuando me tocaba jugar y a él no me respaldaba. En el momento que esté disponible intentaré dar lo mejor", dijo sobre volver a ganarse un puesto en el once inicial.

A pesar del poco tiempo que tiene el plantel trabajando con Lillo, Arias ve que Nacional muestra lo que quiere el entrenador. "Por muchos momentos se nota el trabajo con el cuerpo técnico. Siento que estamos entrando a la cancha con una idea definida y en el tiempo vamos a ir mejorando y consiguiendo objetivos para la alegría de todos".

También tuvo palabras para los nuevos jugadores, Jeison Lucumí, Jackson Montaño y Ronaldo Lucena. "Nos relacionamos con la persona y no el jugador. Por el poco tiempo que llevó con ellos, veo que tienen buenas condiciones y nos van a ayudar mucho para conseguir los objetivos".

Por motivos de seguridad el cotejo ante La Equidad fue aplazado y esto le permite a Nacional y a Lillo trabajar más en la idea que quiere. Diego ve esto como un ítem positivo. "Creo que se puede aprovechar. Tenemos tiempo para trabajar y el cuerpo técnico tiene más espacio para ir conociéndonos y trabajar en cosas que no habíamos podido trabajar".

Sobre el rival indicó que este semestre lo ha visto más porque hay varios excompañeros ahí. "Son un equipo intenso. Con la calidad de jugadores que tiene, va a ser un partido difícil y nos va a obligar a hacer un gran trabajo para superarlos".