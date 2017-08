Ronaldo Lucena: "Vengo con la ilusión y el compromiso para hacer grandes cosas en la institución"

Google Plus

Lucena se convirtió en el cuarto venezolano que viste la camiseta de Nacional. | Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Tras una semana de trabajos con Atlético Nacional, el volante Ronaldo Lucena fue presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo 'verdolaga' para el segundo semestre del año. De gran Mundial sub 20 con su querida 'vinotinto', donde llegaron a ser finalistas en Corea del Sur. Lucena llegó con un gran cartel y la responsabilidad que recae ser extranjero en un equipo donde triunfaron compatriotas como Jorge Rojas o Alejandro Guerra.

"Estoy contento y orgulloso de llegar a Nacional, apenas recibí la noticia que iba a venir a este club, se lo conté a mi familia y me puse a llorar de la emoción, desde ahí todo ha sido muy bonito. La afición me han mandado muchos mensajes, el grupo me acogió muy bien. Vengo con la ilusión y el compromiso para hacer grandes cosas en la institución", expresó a los medios de comunicación presentes en la Sede deportiva de Guarne.

Uno de los antecedentes para que llegara al equipo 'verdolaga' fue su gran Mundial sub 20. "Fue una linda experiencia, eso ya quedó atrás. En el fútbol la edad no importa, vengo a aportar lo mío y hacer grandes cosas", comentó.

Compatriotas como Rafael Dudamel o Alejandro Guerra le dieron grandes referencias del equipo. "Son grandes personas, me comentaron de este club, especialmente Alejandro Guerra, me dijo que lo disfrutara, que aprovechara esta oportunidad. Vengo con la ilusión de triunfar", sostuvo.

Hablar del apellido Lucena en Venezuela es sinónimo de fútbol, varios miembros de su familia fueron deportistas. Incluso su hermano Flanklin quien jugó hace algún tiempo en el Once Caldas de Manizales. "Mi hermano (Franklin Lucena) ya jugó acá en Colombia, es un jugador que admiro. Me dijo que es un fútbol rápido, que le gusta tener la pelota y eso se adapta a mis condiciones".

Pese a estar preseleccionado para jugar el encuentro de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Venezuela ante Colombia, para Ronaldo no lo trasnocha esa opción y lo toma con madurez.

"El Mundial me dejó muchas enseñanzas para estar en una Selección, el profe (Rafael Dudamel) conoce mis capacidades, ahora vengo a un equipo donde me puedo mostrar más, ser tenido en cuenta y aportarle a la Selección Venezolana", remarcó.

Los primeros instantes de pertenecer al equipo 'verde' los narró, así como lo que le dijo Juan Manuel Lillo. "Llegué de un entrenamiento, hablé con mi representante y luego se concretó la negociación. Estoy muy agradecido con los directivos del Zamora, con el presidente (Andrés Botero) y con Juan Manuel Lillo quien me recibió con unas palabras muy agradables".

Sobre su juego, explicó que "soy un jugador muy ordenado en la cancha, trato de ser solidario con mis compañeros y a la hora de tener la pelota me gusta dársela el que esté mejor ubicado, no me gusta perderla".

Finalmente, recordó sus compatriotas que también jugaron con el 'verde paisa' y la responsabilidad que tendrá para defender igual o de mejor manera cuando salte a la cancha. "Me han hablado sobre jugadores venezolanos que dejaron huella en esta institución, vengo con mucho ánimo, con mucho trabajo y con muchas ganas de mantener esa huella", concluyó.

Ronaldo se encuentra recuperándose de un esguince en su tobillo, ya realiza trabajos de campo y es problable que en las próximas dos semanas se integre al trabajo con el grupo.