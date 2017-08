Jeison Steven Lucumí: "Lo más seguro en este momento era venir a Nacional"

Foto: Juan Camilo Álvarez Serrano - VAVEL Colombia

Hasta hace algunas semanas Jeison Steven Lucumí era amado en Cali y admirado en Medellín. Hoy día, después de muchos rumores de fichaje, en Medellín despierta ilusiones y en Cali lo detestan. No es común que un jugador abandone a uno de los equipos más grandes del país para irse a su máximo rival. Lucumí, oriundo de Suárez (Cauca), surgido del Dépor de Aguablanca e insignia del ascenso 'escarlata', es la gran contratación de Atlético Nacional para el segundo semestre de 2017.

Lejos de la hostilidad, la relación de 'Lucu' y el club verde parece tomar tintes de idilio: "Muy contento con ellos (sus nuevos compañeros), me han acogido muy bien. El profe es gran técnico, un excelente técnico, nos va enseñando poco a poco que debemos ser mejor persona y mejor jugador". Con 22 años recién cumplidos y grandes participaciones internacionales con la selección sub20, vino con la chapa de promesa. Una promesa que, todos esperan, estalle en la Copa Libertadores del 2018. "El año que viene en Copa Libertadores hay que prepararnos muy bien", recalca Lucumí.

Ha sido de los últimos en llegar a campamento verde pero la idea la tiene clara desde el inicio: "Espero darlo todo aquí, lo voy a dar. Para nadie es un secreto que Nacional en este momento es el mejor club de Colombia, el club más grande". Respecto a Lillo, ha tenido la misma impresión positiva que han expresado otros jugadores verdes: "El trabajo de él es muy diferente al de los demás técnicos que he tenido (...) Hace mucho énfasis en el balón, en no perderlo, otros entrenadores han sido más verticales". ¿Qué instrucciones habrá recibido en el tiempo que lleva entrenando? "Me dice que siempre que juegue no piense en defender o atacar: que siempre juegue y nunca pierda el balón".

El mediocampista, ahora consolidado en equipos de primera división, es consciente de su habilidad: "Soy muy rápido a la hora de arrancar, eso me facilita mucho para evadir los adversarios". No solo la velocidad sino su buen pie es lo que le ha permitido estar entre ojos de muchos empresarios y futboleros de ley. "Uno sabe que Nacional es un equipo que lo están viendo en todo el mundo y que tiene Copa Libertadores", afirma 'Lucu', buscando repetir la historia de Dávinson Sánchez -titular inamovible en el Ajax- o, tal vez, buscar un final más feliz que el de Marlos Moreno -comprado por el Manchester City, cedido sin éxito al Dépor de La Coruña, ahora en Girona-.

Los hinchas americanos, entre tanto, no están para nada conformes con el movimiento de Lucumí. En redes sociales hay quienes lo tachan de vendido, de traidor o de Judas. A pesar de esto, Lucumí solo tiene palabras de agradecimiento para su anterior equipo. De hecho, su explicación del paso a Nacional parece tener mucho sentido: "En América tenía contrato hasta diciembre, entonces tenía que pensar en la institución. Estoy muy agradecido con ellos, para que les entrara una parte a ellos y también una parte a mí". Agradecido con América, habiendo pensado incluso en que su venta los favoreciera económicamente, pero con su cabeza en Nacional. La promesa es una sola: "Que siempre en la cancha voy a dejar hasta la última gota de sudor".