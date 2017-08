Gorka Elustondo: “Cada entrenamiento me siento mucho mejor”

Google Plus

Gorka Elustondo espera ser titular contra La Equidad. Foto: Juan Camilo Álvarez Serrano

Con falta de ritmo de competencia, Gorka Elustondo, de 30 años de edad, llegó proveniente del Athletic de Bilbao, club en el que disputó seis partidos en la temporada 2016-17. Sin embargo, desde que arribó al actual campeón de la Liga Águila, el jugador ha trabajado junto con el cuerpo técnico para recuperar la forma física y futbolística.

“En los primeros días me costó mucho por la altura y la falta de ritmo, pero después de dos semanas, he trabajado al ritmo del grupo, situaciones físicas y de fútbol. La verdad, luego de cada entrenamiento, me siento mucho mejor, con buen físico y fondo, así que ya estoy a disposición del ‘profe’, indicó el jugador de Atlético Nacional.

Gorka, quien puede jugar en la posición de defensa central, o único volante de recuperación, dijo que estos días en los que el equipo no jugó, fueron fundamentales para consolidar los conceptos que quiere el entrenador Juan Manuel Lillo con el equipo.

“Estos días en los que no hemos jugado partidos oficiales, el director técnico los aprovechó para añadir nuevos conceptos, tanto defensivos como ofensivos. Le gusta mucho dar indicaciones tácticas antes de iniciar los entrenamientos matutinos, las cuales vamos asimilando de a poco con el grupo. La idea está ahí, falta plasmarla en la cancha”, expresó.

Elustondo, que también jugó la Real Sociedad, club que juega en la primera división de España, aprovechó el momento para dar su opinión del fútbol profesional colombiano, y señaló que hay buenos jugadores con buenas condiciones atléticas y técnicas.

“Aquí hay mucho nivel y jugadores muy técnicos, rápidos y atléticos. Los partidos tienen mucho ritmo. He visto compromisos de numeroso nivel en la liga, en los que uno no se puede descuidar. Tienes que estar al 100 por ciento para competir, no sólo con los demás equipos, sino también con tus compañeros”, declaró el jugador nacido en Beasáin, Guipúzcoa, España.

Para cerrar, Gorka Elustondo explicó que el cuerpo técnico ‘verdolaga’ les comentó que, La Equidad, próximo rival de Atlético Nacional, es un equipo que va bien por las bandas, con mucha gente al remate y tiene buen manejo de las jugadas a balón parado.