Dayro Moreno: "Debemos tener más la pelota, ser profundos"

El goleador de Nacional no fue convocado por lesión, su lugar lo tomaría Luis Carlos Ruiz. | Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL

Tras una semana larga de trabajo y preparación en Atlético Nacional. Juan Manuel Lillo y sus dirigidos ya tienen todo listo para el partido de mañana ante Equidad por la sexta fecha de la Liga Águila 2017-II. Una de las ausencias del equipo 'verdolaga' es Dayro Moreno, el tolimense sufre molestias en su aductor izquierdo por lo que mañana estará desde la tribuna apoyando a sus compañeros.

Al finalizar la práctica en la Sede deportiva de Guarne, Moreno atendió a los medios de comunicación entre ellos VAVEL.COM

Sobre sus molestias físicas el de Chicoral explicó que "cuando llegué de pretemporada, comenzando trabajos tuve una molestia en el aductor izquierdo que la venía arrastrando, no quería salir porque jugar en Nacional cada partido me representa muchísimo. Ahora que teníamos una semana larga de trabajo decidí con los médicos tratarme, ahora nos encontró de sorpresa este partido contra Equidad. La idea es recuperarme bien, el médico me daría el alta mañana o pasado regresar el jueves a trabajos con mis compañeros y estar disponible para el domingo en Montería".

El ariete tuvo tiempo para analizar a sus nuevos compañeros, en especial los delanteros Andrés Rentería, Jeison Lucumí y Gustavo Torres. "Son jugadores muy buenos, con experiencia, por algo los contrató Nacional. Como lo dijo desde la primera charla el profe (Lillo), los jugadores que vinieran tenían que aportar al grupo, hay mucha exigencia. A pesar de los entrenamientos, el equipo se está acoplando bien".

También conversó sobre la labor que realiza el español Juan Manuel Lillo con el grupo en este mes largo de labores. "Cuando el llegó no tuvo el tiempo suficiente para trabajar lo que él quiere. Esta semana la aprovechó para darnos el énfasis en la presión y la recuperación de la pelota, corrigiendo errores de partidos pasados".

"Debemos tener más la pelota, ser profundos. El que la pierda debe reaccionar, en la cancha debemos demostrarlo", enfatizó Moreno sobre lo que quiere el ibérico.

Si bien no hará parte de los convocados ante Equidad, Dayro opinó sobre las claves para imponerse ante los 'aseguradores'. "Equidad en la pelota quieta tiene una gran fortaleza, debemos tener cuidado a la hora del contragolpe. Cuando un equipo tiene jugadores con buen manejo de la pelota se hacen más peligrosos".

Finalmente habló de la frialdad que deberá tener para marcar cuando sea de la partida. "Si bien no tuve mucho trabajo esta semana con el grupo, debemos tener la tranquilidad para convertir las oportunidades que generamos", concluyó.