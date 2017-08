Atlético Nacional vs La Equidad en vivo online por la Liga Águila

Google Plus

¡Bienvenidos al último partido de la sexta fecha de la Liga Águila 2017-II entre Atlético Nacional y Equidad!

Raúl Loaiza, Gorka Elustondo, Macnelly Torres y Jhon Edison Mosquera son las novedades en la lista.

Foto: @nacionaloficial

Juan Manuel Lillo concentró a estos 18 jugadores.

La última vez que se vieron las caras fue en Bogotá el 25 de febrero de este año por la sexta fecha de la Liga Águila 2017-I y se impuso Nacional 0-2 con goles de Dayro Moreno y Mateus Uribe.

Además indicó que aprovechó la semana larga para tratarse de su lesión.

Dayro Moreno charló con la prensa y confirmó que no estará ante Equidad por una lesión. "Cuando llegué de pretemporada, comenzando trabajos tuve una molestia en el aductor izquierdo que la venía arrastrando, no quería salir porque jugar en Nacional cada partido me representa muchísimo".

Gorka Elustudo, que se perfila para ser titular como volante central por la suspensión de Edwin Valencia comentó que ya se puso a la par del grupo con el ritmo de juego. "La verdad, luego de cada entrenamiento, me siento mucho mejor, con buen físico y fondo, así que ya estoy a disposición".

Foto: Club Atlético Nacional Oficial

El encuentro se jugará en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Equidad no contará con toda su nómina para este compromiso. El volante Fabián Vargas no estará en Medellín.

Atlético Nacional tiene tres bajas. Edwin Valencia por suspensión, Diego Arias sigue poniéndose a punto y Dayro Moreno tiene una lesión.

Nacional deberá estar atento con Carmelo Valencia. El nacido en Tutunendo tiene cuatro goles en el torneo.

Equidad tiene que estar atento con Gustavo Torres que tiene un cambio de ritmo y gambeta importante para el equipo y tiene una asistencia en el torneo.

Juan Manuel Lillo, entrenador de Atlético Nacional expresó que la semana sirvió para trabajar en la definición y en la presión alta. "El trabajo se hace todo en conjunto, no solo en lo que se salió mal. Tendremos el afán para recuperar la pelota. Al no tener competencia pudimos hacer trabajos más fuertes".

Por liga se han jugado 29 partidos. Nacional ganó 12, empató siete y cayó 10 veces.

El último partido de los aseguradores como visitante fue por la cuarta fecha ante América de Cali y empató 1-1.

Equidad está haciendo una campaña regular. Ocupa undécima posición con ocho puntos, al igual que otros cuatro equipos y tan solo ha perdido un partido en lo que va del torneo.

El último partido como local de los verdolagas fue ante Deportes Tolima y ganó 1-0 con anotación de Dayro Moreno.

Nacional cumple una campaña aceptable. Está en la sexta posición con nueve puntos, al igual que otros tres conjuntos.