Juan Manuel Lillo: "Equidad es el equipo que más rentabilidad a la pelota quieta ha hecho en el torneo"

El técnico español buscará sumar otros tres puntos con el equipo 'verdolaga'. | Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Con 9 puntos de 15 posibles, Atlético Nacional se mantiene entre los ocho de la Liga Águila 2017-II. En la antesala del encuentro ante Equidad, Juan Manuel Lillo dejó sus sensaciones en lo que podrá ser su octavo partido con el equipo 'verdolaga'.

"Equidad es el equipo que más rentabilidad a la pelota quieta ha hecho en el torneo. Han marcado hasta cinco jugadores diferentes, tienen un valor agregado en esa opción. Debemos tener mucho cuidado de las faltas que generemos cerca del área. Ellos han podido dominar más los partidos, tiene jugadores que dominan la pelota y con la secuencia del juego entre los de afuera y los de adentro, además tienen cambio de ritmo. Estamos hablando de un equipo que han sabido imponerse a los rivales en gran parte de los partidos", expresó Lillo.

Sobre las falencias en materia de definición, el estratega definió que "el trabajo se hace todo en conjunto, no solo en lo que se salió mal. También en apropiarnos de ese estilo que queremos. Esta semana que pasó nos sirvió para estructurar lo que estamos buscando". Además "sin alejarnos de nuestra esencia del juego, tendremos el afán para recuperar la pelota. Al no tener competencia pudimos hacer trabajos más fuertes".

Una de las novedades en la convocatoria 'verdolaga' fue el llamado de Gorka Elustondo, el volante español podría ser titular esta tarde. "Gorka está a disposición, si lo necesitamos lo pondremos aunque sabemos que no está en plenitud de condiciones. El ha jugado mucho en esa posición, ha sabido administrar bien la pelota, conoce el sector defensivo, tiene cierta versatilidad", expresó.

Otros de los disponibles en la nómina de esta tarde es Luis Carlos Ruiz, quien cumplió su sanción de dos semanas. "Luis Carlos (Ruiz) ha sido un ejemplo en la manera de entrenar. La sanción que tuvo de tiempo lo motivó para que rinda el 2000%, aunque es mejor jugar, va a ser muy útil cuando lo tengamos en cancha". Además "Macnelly Torres hace parte del grupo, es un jugador que tiene grandes condiciones, tanto él como Jhon Mosquera están listos".

Con la inclusión de las nuevas incorporaciones, Lillo comentó que "al tener más opciones, jugadores de nivel, podramos tener más opciones de jugar. Pero eso no garantiza nada. La falta de acierto genera más problema cuando pretendo explicarlo, las opciones son evidentes, debemos tratar de resolverlos".

Volviendo al tema del rival y las variantes que puede emplear, el ibérico fue tajante en que "acá necesarios todos, imprescindibles nadie. Poco a poco van trabajando tanto los que estaban como los nuevos". Además, Lillo se encontrará a un viejo conocido como Fabían Vargas, "fue una persona que me dio gusto de entrenar. No solo por lo futbolístico sino como ser humano, a la gente se le conoce particularmente cuando no juega. Lo tuve en Almería y por eso quería traerlo a Millonarios".

Finalmente habló de Luis Fernando Suárez, técnico de Equidad. "Conozco la trayectoria de Luis (Fernando Suárez) es envidiable, al final los que se enfrentan son los futbolistas. He tenido al lado a técnicos importantes como Mourinho, Johan Cruyff, Fabio Capello, Louis Van Gaal, entre otros. Nunca sentí que el tema era entre ellos y yo", concluyó.