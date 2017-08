Rodin Quiñones: "Debemos estar concentrados"

Google Plus

El extremo confía en someter a La Equidad y conseguir una nueva victoria. | Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

El extremo 'verdolaga' ha tenido grandes participaciones desde el final del primer semestre al comienzo del segundo, donde Atlético Nacional bajo un nuevo cuerpo técnico, buscará refrendar sus títulos colombianos en Copa y Liga. Rodin Quiñones dejó sus sensaciones con respecto al partido ante La Equidad por la sexta fecha de la Liga Águila 2017-II.

"Van pasando las fechas, nosotros seguimos buscando nuestro estilo de juego, tenemos que conseguir victorias para acomodarnos en la tabla de posiciones e inculcar el fútbol que tenemos. Vamos a enfrentar a un muy buen equipo con jugadores importantes, nosotros también tenemos jugadores que pueden desequilibrar, vamos a hacer un buen partido y conseguir la victoria", expresó.

Sobre el juego aéreo, uno de los fuertes del conjunto 'asegurador' el ariete precisó que "debemos estar concentrados, confiar en nuestros compañeros ayudarle a la marca y no descuidar la propia".

Y no solamente en el sector defensivo, en la ofensiva ha sido una asignatura pendiente para los antioqueños. "Sabemos que no hemos hecho muchos goles de cabeza, ellos llevan cinco este semestre. Debemos estar muy concentrados para que no aprovechen ese juego aéreo", aseguró.

Para Quiñones el ganar esta tarde no solo sería importante para acomodarse en la tabla de posiciones, a la 'vuelta de la esquina' se vienen dos partidos contra Jaguares de visitante y América como local. "Estos tres puntos nos ayudan mucho para estar arriba, seguir esta senda del grupo. Nos dejará trabajar con tranquilidad esos partidos ante Jaguares con mucho calor de Montería y luego para enfrentar a un equipo tan importante como América que van a darlo todo", señaló.

Finalmente, habló de su función principal como delantero externo, fijar los laterales e imponer el peligro en el arco contrario. "Lo importante es seguir fijando a los laterales, atraer los rivales para dejar los espacios libres al compañero. Con este nuevo estilo se que vamos a conseguir grandes cosas", concuyó.