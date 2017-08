Juan Manuel Lillo: "Yo tengo el afán que ellos jueguen de acuerdo a su identidad"

Foto: Juan C. Álvarez . VAVEL Colombia

Mañana desde las 8:10 p.m. se jugará uno de los clásicos más importantes en el fútbol colombiano. Atlético Nacional recibe seis años después al América de Cali en un duelo con necesidades opuestas, mientras los dirigidos por Juan Manuel Lillo se fija en recortarle la ventaja a los punteros del campeonato, para los 'escarlatas' lo inquieta la tabla del descenso, donde tiene 12 'finales' para no retornar a la segunda división.

Previo a este duelo, el técnico español habló con los medios de comunicación donde dejó varios conceptos. "Ya me han dicho que en este país hay algunos partidos que son considerados clásicos. El hecho que pasó tanto tiempo sin jugarlo le da un sabor más especial. Espero que externamente sea un lindo partido".

Sobre el panorama de lesionados, Lillo descartó a Daniel Bocanegra y Carlos Cuesta, jugadores habituales en su esquema y quienes por molestias no fueron convocados.

"Daniel Bocanegra no está, el jugador presenta molestias en su aductor derecho. A Ronaldo (Lucena) lo hemos querido llevar de a poco, todavía tiene dolencias, pronto lo tendremos en cuenta. Con Diego (Arias) vamos en un proceso lento, no lo quiero apurar. Hadier tiene una bursitis en la cadera, Carlos Cuesta todavía tiene su golpe en el esternón, queremos prevenir", explicó.

Además aclaró que "es muy grato tener la mayor cantidad de jugadores a disposición, entre jugadores suspendidos y lesionado nos ha tocado sortear varios obstáculos".

Entrando en materia del rival, "decir que los partidos van a ser difíciles es una obviedad. América con sus situación del descenso le da la obligatoriedad de salir a devorarlo. Esto conviene dependiendo de la capacidad nuestra de someterlos", sostuvo.

"Públicamente hablo de las virtudes del rival. Ellos están en la capacidad de mover jugadores en el frente de ataque, tienen elementos que sujetan por fuera o por dentro. Es una muy buena noticia para ellos que cuenten con Martinez Borja porque es un jugador que recibe y juega bien de espaldas", expresó.

En cuanto al tema de la nómina, completa al 100%, Lillo comentó que "tenemos una nómina rica para ajustarnos va a ser muy difícil esconderme en la falta de jugadores. No lo hice al principio. Tenemos jugadores necesarios pero ninguno imprescindible".

En el tema de deifinición, la asignatura pendiente del semestre, Lillo habló que "debemos seguir intentando para que tomen las decisiones adecuadas. La persistencia es un valor. Algún día cuando menos piensen entran hasta las que no mereces".

Finalmente dejó en claro que "yo tengo el afán que ellos jueguen de acuerdo a su identidad. No creo que el afán nunca es el jugar bonito, no he tenido la aspiración de que mis equipos pinten un cuadro con los pies. Me interesa jugar bien porque es, en gran medida la fórmula para acercarme a ganar", concluyó.

El 'profe' Osorio visitó al grupo

Juan Carlos Osorio estuvo presente esta mañana en Guarne viendo los trabajos de Lillo. | Foto: Atlético Nacional

Esta mañana, Juan Manuel Lillo contó con una visita muy especial; se trata del ex técnico 'verdolaga' y Seleccionador Nacional de México Juan Carlos Osorio. El 'profe' visitó a su colega y amigo donde hablaron de varios conceptos futbolísticos y además volvió a encontrarse con su antiguo lugar de trabajo y algunos jugadores que sobreviven de su 'era'.

Osorio seguirá en tierras colombianas por unos días más hasta que regrese a México para preparar sus duelos por Eliminatorias CONCACAF al Mundial de Rusia 2018.