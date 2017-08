Con ejemplo de cordialidad, Nacional y Medellín palpitan el 'clásico montañero'

En la cancha del barrio 12 de octubre, hinchas de Nacional y Medellín jugaron un partido amistoso, donde también estuvieron la banda de Los del Sur y la Murga del Indigente. | Foto: Atlético Nacional

Desde hace varios años, la propuesta en Medellín es cambiar el estigma de que los clásicos eran sinónimo de partidos de vida o muerte, donde sea cual fuere el resultado, las manifestaciones de violencia empañaban cualquier esfuerzo de convivencia.

Esta noche, se jugará el clásico 295 entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, desde que comenzó la semana, en los barrios, en las redes sociales, los hinchas palpitan ese duelo personal que converge en una región. La primera manifestación se hizo visible el pasado jueves, cuando unos muñecos con las camisetas de los dos equipos colgados en varios puntos de la ciudad con mensajes de convivencia y respeto.

Foto: Internet

Ayer en conferencia de prensa, el técnico de Atlético Nacional Juan Manuel Lillo se pronunció ante el clásico y como se vive en España los que ha dirigido con lo que vivirá esta noche en el Atanasio Girardot.

"Desde el tramo en primera división, el primer clásico que disputé fue un Salamanca contra Valladolid, en esas regiones no se viven tanto esta clase de partidos. Como el año pasado que me tocó vivir los Sevilla contra Betis que se viven con mucha euforia. Fuerte como ellos también el Oviedo contra Sporting de Gijón, se vive con mucha intensidad. Acá veo que están dando un ejemplo de socialidad, eso me agrada poderlo contar. En Bogotá no pude contar eso, es increíble que acá las hinchadas estén juntas, que colaboren con asuntos sociales y pretendan ir a la cancha juntos. Eso es maravilloso y muy bonito, es el sentido para qué se construyó este juego. Nosotros debemos saber que pertenecemos a la industria del entretenimiento. Más que los de fuera, los que hablan sobre el juego de "vida o muerte". Como será que nunca les ha tocado jugarse verdaderamente la vida. Hay que desdramatizar las cosas, eso es algo bueno. Nosotros pertenecemos a la industria del entretenimiento como el circo, el payaso, hay muchos que se consuelan diciéndome lo que sea, ya está. Soy un consolador social", expresó.

Tanto para Lillo como para Juan José Peláez quien con 42 clásicos dirigiendo en ambos bandos, este partido debe ser sinónimo de convivencia.

Foto: Atlético Nacional

Por su parte, este viernes en la cancha del barrio 12 de octubre, las bandas populares de Atlético Nacional (La banda de Los Del Sur) y de Independiente Medellín (La Murga del Indigente) se reunieron en una competencia musical, a la cual se completó con un encuentro amistoso entre miembros de las dos barras.

Desde las 7 y 45 de la noche, 'verdolagas' y 'poderosos' convergerán en el 'coloso de la 74' donde habrá un resultado, emociones, jugadas y goles, pero la vida continúa y todos somos hijos de la misma tierra.