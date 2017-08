Previa Atlético Nacional Vs Patriotas FC: El 'verde' a remontar para seguir en carrera

Google Plus

Llegó la hora definitiva para el duelo entre Atlético Nacional y Patriotas por los cuartos de final en la Copa Águila 2017. El partido en Tunja es cosa del pasado, aunque perdura esa victoria del equipo boyacense que lo trae al Atanasio Girardot con la ventaja de 3-2 en el global.

Los 'rojos' llegan a Medellín luego de igualar con Equidad 1-1 en la jornada de clásicos en la Liga Águila 2017-II. Con lo mejor de su nómina y con el deseo de lograr el cupo a la Copa Libertadores 2018, el equipo 'libertador' quiere mantener su ventaja.

Los 'verdolagas' suman dos caídas en línea contando la del 'clásico paisa' del pasado sábado. Atlético Nacional genera fútbol, ataca bien pero no es contundente, le pasó en Tunja y el sábado en el Atanasio. Para los dirigidos por Juan Manuel Lillo esos puntos no se pueden dejar pasar y ante Patriotas la oportunidad de pelear otro título es un objetivo que no quieren menospreciar.

Los 'verdes' a ser eficaces

Foto: Atlético Nacional

Para Nacional la victoria ante Patriotas es la prioridad del semestre, el equipo antioqueño solo pelea en Copa y Liga y esos objetivos no se pueden desperdiciar. Para este partido, el técnico Lillo dispone de sus mejores jugadores para encarar ese desafío de ganar por dos goles para decir presente en las semifinales de la Copa.

Varias bajas tendrá para este encuentro; Daniel Bocanegra fue convocado a última hora por la Selección Colombia para los partidos ante Venezuela y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Rusia 2018. Edwin Valencia sufrió una contractura y el español Gorka Elustondo un desgarro grado uno en su aductor por lo que también fueron desafectados.

Por su parte, el venezolano Ronaldo Lucena fue convocado por segunda vez este semestre y es posible que debute con la camiseta 'verdolaga'. Otro jugador que regresa a la convocatoria es el defensa Esequiel Palomeque.

A continuación, la lista completa de los 18 convocados para este encuentro:

Posible titular

Patriotas quiere seguir escribiendo historia

Foto: Patriotas FC

La alegría y el buen ambiente en Patriotas motiva al grupo, luego de una buena participación en la Copa Sudamericana, el equipo boyacense quiere seguir disputando torneos internacionales. Sin una buena posición en la tabla de la reclasificación, para los 'libertadores' conseguir la Copa Colombia les permitirá volver a jugar por las canchas de Sudamérica.

El técnico Carlos Corredor trajo a Medellín lo mejor de su nómina, comandado por jugadores como Rafael Robayo, Álvaro Villete y Carlos Mosquera, jugador importante en el encuentro de ida.

A continuación, la nómina de convocados de Patriotas para el duelo de mañana:

Posible titular

Historial favorable para el 'verde paisa'

Entre Liga y Copa se han disputado 14 partidos entre Atlético Nacional y Patriotas FC, los 'verdes' han ganado en ocho oportunidades, cuatro para los boyacenses y dos empates. Hay dos datos; el primero que el 'verde paisa' le ha ganado cinco de seis partidos que han disputado en Medellín y uno favorable al equipo del altiplano es que cada vez que Nacional comenzó perdiendo una serie de Copa no logró clasificar (2008 y 2010).

La última vez que se midieron por Copa en Medellín, el 'verde' ganó 3-0 con una gran actuación de Miguel Ángel Borja quien se apuntó con un doblete, el restante lo marcó Daniel Bocanegra.

Nicolás Gallo de Caldas será el central del partido entre Atlético Nacional y Patriotas FC. Los asistentes son Luis Navarro de Valle y Julio Sierra de Sucre. El emergente es Miguel Roldán de Antioquia.