Diego Arias: “Con el paso de los entrenamientos me voy sintiendo mejor”

DiegoArias espera volver pronto a las convocatorias de Atlético Nacional. Foto: Juan Camilo Álvarez Serrano

Desde que Juan Manuel Lillo asumió la dirección técnica de Atlético Nacional, Diego Arias, volante de recuperación, no ha disputado un solo minuto oficialmente con el equipo, pues padeció de una infección grave de tejidos blandos, que lo llevó a ser hospitalizado y a recibir antibiótico vía venosa.

Luego de estar recuperándose de la lesión en la clínica ‘Pablo Tobón Uribe’, al jugador le dieron alta médica. Por lo cual, Arias inició la etapa de fortalecimiento físico en el C.A.R. Centro de Alto Rendimiento, que está ubicado en la sede deportiva de Guarne, y después le dio paso al aspecto deportivo, siempre con la supervisión del departamento médico ‘verdolaga’.

Hoy, después de ajustar varias jornadas de entrenamiento al mismo ritmo de sus compañeros, Diego habló con los medios de comunicación y mostró su felicidad de estar recuperado de la lesión que lo mantuvo todo alejado de las canchas.

“Gracias a Dios me siento bien y con el paso de los entrenamientos me voy sintiendo mejor, eso me está ayudando a acercarme y encontrar el nivel para poder estar de nuevo con el equipo en los partidos”, aseguró el volante pereirano.

Diego, quien lleva cuatro años con el club que es el actual campeón de la Liga Águila, expresó su agradecimiento hacia el cuerpo técnico por estar siempre pendiente del fortalecimiento y la recuperación de su lesión.

“Todo el cuerpo técnico ha estado cerca trabajando junto con el departamento médico. Desde el área de rehabilitación ya estoy entrenando de lleno con toda la plantilla de jugadores. Creo que a medida que pasen los partidos voy a estar más cerca de regresar”, señaló.

El 'caballito', como también se le conoce al jugador de 32 años de edad, dijo que Patriotas de Boyacá es un equipo que está llevando a cabo un proceso deportivo con varios jugadores que desde hace tiempo están en la nómina actual.

“Patriotas es un club que lleva bastante tiempo con algunos jugadores que están en estos momentos, son buenos, tienen una propuesta algo ofensiva, no es un equipo defensivo que se repliega y deja todo al azar. Buscan y pretenden ir hacia al frente”, sostuvo.

Para cerrar, Diego Arias comentó que esperan hacer un partido diferente al que se jugó en la ciudad de Tunja, y así poder controlar y ser superiores para poder obtener la victoria.