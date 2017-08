Aldo Leao Ramírez: "Debemos seguir fuertes, estamos dolidos"

Google Plus

Foto: VAVEL Colombia

La eliminación de Atlético Nacional en los cuartos de final de la Copa Águila 2017, dejó caras largas, molestias en los hinchas y en los jugadores quienes tenían la ilusión de revertir un 3-2 adverso que habían recibido a manos de Patriotas FC. Al final, un pálido 1-1 sepultaron las esperanzas de seguir en la defensa del título conseguido en 2016. Con la voluntad de seguir mejorando a pesar de los últimos resultados, el volante Aldo Leao Ramírez habló en zona mixta sobre lo que viene para el 'verde paisa'.

"Fue un partido extraño, enfrentamos a un equipo que estaba muy encerrado, tuvimos gran parte del partido la posesión de la pelota, teníamos que estar finos en la oportunidad que tuviéramos. Pero bueno, son las lecciones que nos da el fútbol, no te puedo dar la respuesta correcta a lo que nos sucedió hoy. Ellos tuvieron una llegada, nos cobraron y eso fue así", indicó el samario.

Sobre el juego y la dirección que quiere el profesor Juan Manuel Lillo con el equipo, Ramírez dijo que "uno siempre está con la mayor disposición, la mayor actitud de entenderle al profesor (Lillo), es un cuerpo técnico que trabaja día a día con la idea de mejorar y agarrándoles la idea, la hemos tomado mucho y sabemos el potencial que tienen para nosotros mejorar. Más allá hoy en día si hubiéramos goleado no estaríamos hablando de eso. Esto es el fútbol, así le sucede a todos los equipos. Tuvimos y no la metimos, no vamos a querer fallar, estamos dolidos, apenados con la afición".

El magro resultado de anoche, "nos duele porque Nacional es un equipo acostumbrado a ganar títulos y así lo ha hecho en los últimos años. Esto no es carreta, algo que yo me estoy inventando, esto está sustentado. Hoy (ayer) nos sucedió, nos da una lección el fútbol de que no podemos cometer errores porque nos están cobrando, en estos momentos estamos así. Ellos tuvieron una opción y fueron efectivos, nos pasó en un torneo que solo son partidos de ida y vuelta y quedamos eliminados. Ahora tenemos que pensar en lo que viene", explicó.

El tema bisagra en este mal momento 'verde' es la definición. "Va a llegar el día en que te van a entrar todas, hoy no te entra una. Eso es el fútbol. Nos está pasando, no lo merece ni el grupo ni el cuerpo técnico. Nosotros estamos confiados porque el equipo ha mejorado en su sistema de juego, confiamos en este estilo lo seguimos ciegamente. Esto se tiene que voltear en cualquier momento", remarcó.

Finalmente, Ramírez destacó que "debemos seguir fuertes, estamos dolidos. Entendemos a la afición su manera de hacerse sentir, tenemos que seguir trabajando y confiando en que se nos van a dar los resultados. Sigue la Liga y la vamos a luchar hasta el final".

Nacional arrancará este mes de septiembre jugando el domingo 3 en el Red Bull Arena de Nueva York contra Chivas de Guadalajara, encuentro amistoso entre los campeones de Colombia y México. En cuanto la Liga, el 'verde' recibirá a Millonarios el próximo 17 en el Atanasio Girardot por la fecha 11.