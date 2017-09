Óscar Echeverry: "A Nacional lo llevo en mi corazón por siempre"

Google Plus

Óscar Echeverry fue clave para el título del 2005 con Atlético Nacional. | Foto: Atlético Nacional

Para conformar un buen equipo no basta solo con 11 titulares destacados, un cuerpo técnico de lujo o que simplemente se den los resultados. Hay un tipo de jugador que desde el banco te puede resolver partidos.

Pueden jugar como titulares, pero cuando saltan a rematar los compromisos demuestran todo su fútbol. Este era el caso de Óscar Echeverry, un delantero al que en el apertura 2005 con Atlético Nacional tuvo su momento de gloria cuando puso tres goles que la hinchada 'verdolaga' recuerda hasta entonces; el doblete al Cali para la clasificación a la final y el segundo contra Santa Fe en Medellín. Fueron instantes donde Nacional logró sepultar una sequía de cinco años y tres finales perdidas.

Echeverry quien se encuentra radicado en los Estados Unidos, aprovechó para reencontrarse con la delegación nacionalista presente en New Jersey y dialogar con los micrófonos del programa oficial 'Mi Nacional', donde recordó esos bellos momentos con el 'verde paisa'.

"Durante estos nueve años que vivo acá trabajo en mi academia de fútbol, me preparé para formar jugadores. Siempre es grato volver a ver y saludar a un equipo que me dio muchas satisfacciones", explicó Óscar quien se retiró con la camiseta del New England Revolution de la MLS.

Hablando sobre sus mejores momentos con la camiseta 'verdolaga' el vallecaucano destacó "el gol que le marqué a Santa Fe en el 2005 a pase de Jair Rambal. Ha sido uno de los momentos más felices en mi carrera, por lo que significó y con las ganas que puse para afrontar ese partido".

Entrando en esa final donde Nacional volvió a levantar una estrella tras casi seis años de sequía, Echeverry comentó que "tuvimos que reemplazar a varios titulares, todavía recuerdo ese momento y me da mucha emoción. Durante mi experiencia en Nacional compartí con grandes jugadores como Víctor Aristizábal, Sergio Galván entre otros".

Otro de los goles que más recuerda fueron el doblete al Cali y uno ante el América de Cali, en ese recordado 6-0 en el Atanasio. Para Óscar enfrentar al 'azucarero' en esa instancia disputando un lugar en la final sacó lo mejor de su profesionalismo.

"Fue un partido muy difícil, Cali era el equipo que me había forjado como jugador. Gracias a Dios tuve la oportunidad de marcar esos goles que nos dejaron en la final, fueron sentimientos encontrados pero en ese momento me debía a Nacional", remarcó.

Finalmente, Echeverry contó que sigue a la distancia al 'verde de la montaña'. "Son grandes recuerdos, había que estar a la altura compartir con jugadores de talla mundial. Siempre me entregué y di lo mejor de mí. A Nacional lo llevo en mi corazón por siempre", concluyó.