Sergio Román: "Siempre queremos ser campeones"

El plantel profesional del Once Caldas espera que este 2017 sea mejor que el 2016. Para esta temporada el conjunto "Albo" trajo 12 refuerzos, de los cuales se destaca la presencia de Jaime Córdoba, Julián Guillermo, Mateo Cardona, Michael Ortega, entre otros.

Sergio Román, arquero del "Blanco Blanco", dialogó con Vavel sobre las expectativas que tiene para este año que recién comienza. También habló de sus metas personales, puesto que con su trabajo y esfuerzo, va a demostrar las condiciones que posee para triunfar en el Fútbol Profesional Colombiano."A pesar que no he tenido mucha continuidad, pienso que siempre hago mi mayor esfuerzo para mejorar y seguir consolidándome en el equipo. Creo que lo más difícil de este camino es mantenerse, porque cualquiera puede llegar al profesionalismo. Mi reto personal es competir de igual a igual con un gran amigo como lo es Jose Fernando Cuadrado. Siempre habrá entre los dos una sana competencia" , expresó el joven manizalita.

En una entrevista pasada, Sergio mencionó los consejos que le ha dado su gran mentor, el legendario Juan Carlos Henao. “Juan siempre me ha enseñado que debo ser humilde y, a pesar de las dificultades, no me debo rendir ”, manifestó el guardameta.

Cada semestre la escuadra de Manizalez sube a los juveniles que más se destacan en sus fuerzas básicas. Lastimosamente estos jugadores no cuentan con las suficientes oportunidades de mostrar su talento y, al final, terminan abandonando el equipo. "Nosotros siempre queremos salir campeones, aunque a veces las cosas no nos salen como esperamos. Somos conscientes que tenemos una gran responsabilidad con esta hinchada, ya que los resultados que obtuvimos el año pasado fueron bastante irregulares. Sé que se armó un grupo bastante solido, donde se mezcla bastante bien la juventud y la experiencia. Afortunadamente ya superé la lesión que me alejó unos días de la pretemporada" , concluyó el cancerbero.