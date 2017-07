La campaña 'patriota' terminó en Sao Paulo

Google Plus

El Patriotas de Boyacá cayó en Sao Paulo por 2-0 ante Corinthians, en la noche de este miércoles por la vuelta de la segunda fase de la Conmebol Sudamericana 2017.

Si bien, los visitantes demostraron no ser un rival menor y jugaron con el objetivo de conseguir la clasificación a octavos de final, la mala definición y los descuidos en defensa fueron definitorios para que el Timao se quedara con la victoria.

Primer tiempo: un gol opaco el buen trabajo del visitante

Los boyacenses visitaban el estadio mundialista de Sao Paulo, su primera llegada a Brasil para lograr la proeza de eliminar al cuadro local en la Sudamericana y frente a su gente.

El equipo visitante se mostró atrevido y buscando los espacios en ataque en los primeros minutos, con Ómar Vásquez y Gómez como ejes de ataque, pero la primera opción clara fue del local, con un centro desde el costado que Clayton bajó con el pecho y después remató por arriba del arco.

A los 27 minutos llegó la anotación que abrió el marcador, obra de Fabián Balbuena, quien cabeceó un cobro de tiro de esquina hacia el palo izquierdo de Villete, poniendo a los brasileños arriba en el global de manera merecida pues dominaron el balón desde el primer cuarto de hora.

Edis Ibargüen realizó el primer tiro al arco en media hora de juego, tras una buena jugada colectiva de Patriotas que terminó con el disparo del delantero, el cual no le puso mayor potencia y se quedó en manos de Cássio.

La defensa de Corinthians no podía resolver bien cada acción que le llegaba, mandando los balones al tiro de esquina para no complicarse, y en una de esas, al 38', Ómar Vásquez mandó el esférico a la cabeza de Murillo, quien por poco marca de no ser que pasó a un lado del arco.

Larry Vásquez se tomó confianza al minuto 42 y sacó un zapatazo peligroso que el portero atajó a media altura, sorprendiendo a los brasileños pues le dejaron el espacio a 30 metros de la portería, sienda esa la última oportunidad importante pues pocos minutos después continuó acercándose Patriotas pero sin concretar.

Segundo tiempo: mucha valentía, poca definición

Los Lanceros ingresaron al campo con mucha energía y buscando la igualdad con ataque constante, como fue con los cabezazos de Ibargüen y Valoyes en el área, pero se arriesgaban a los contragolpes del rival, así fue como Marquinhos remató por encima del arco en una acción rápida.

Cássio se convirtió en figura del partido al ser el encargado de hacerle notar a sus compañeros lo mucho que se acercaban los colombianos y por sus atajadas, como al 55' con un cabezazo de Edis Ibargüen que el brasileño controló.

Sabiendo lo que se jugaban, los colombianos arriesgaban todo por igualar, adelantando lineas y encontrando espacios para crar opciones de gol que no definían bien, algo que les costaba en defensa pues Corinthians jugaba con velocidad, así fue como Maycon casi consigue aumentar el marcador al 67' de no ser por su mala puntería.

El gran problema de Patriotas, llegando a los 80 minutos de partido, era superar el último cuarto de cancha, ya que en esa parte se estrellaban con la ferrea defensa brasileña, donde Gabriel y Maycon estaban encargados de cerrarle cualquier opción de creación a Larry Vásquez o Robayo, los hombres de los pases.

Diego Corredor no movió el equipo durante buena parte del segundo tiempo, con el ingreso de Mosquera en el entretiempo y luego la entrada de Pretel sobre el 82', y la razón era no modificar el funcionamiento de quienes estaban en el campo buscando el empate.

A los 91 minutos, en el momento que los boyacenses tenían posibilidades de conseguir el gol, llegó la anotación de Corinthians, producto de un balón largo de Cássio que terminó en los pies de Pedrinho, quien la picó ante la salida de Villete y se metió a la portería, acabando cualquier posibilidad de que el visitante avanzara.

De esta manera acabó la travesía de Patriotas en su primer torneo internacional, con cuatro partidos destacados por el buen juego y el sacrificio de sus jugadores por llegar más lejos, con un equipo muy limitado de talento pero lleno de intención de ganar.