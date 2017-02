Ernesto Hernández: "La situación en el Cali no daba para más"

Google Plus

Ernesto Hernández, arquero de Rionegro Águilas / Daniela Rojas, Vavel

Se disputaba la primera fecha de la Liga Águila I-2017 en el Pascual Guerrero, miles de hinchas americanos adornaban las tribunas del estadio 'Sanfernandino' porque su equipo, el América de Cali se estrenaba nuevamente en primera tras cinco años de estar en la segunda división.

El rival de los 'diablos rojos', el equipo antioqueño Rionegro Águilas les amargó un poco la celebración a los locales, ya que esperaban estrenarse con un triunfo en la A. El guardameta uruguayo, Ernesto Hernández fue el gran protagonista del encuentro, convirtiéndose en el ángel guardián del arco visitante, finalizando así cero por cero el partido.

"Para nosotros es un punto valioso ya que no enfrentamos a cualquier equipo, enfrentamos a uno de los más grandes de Colombia que sufrió mucho estando en segunda división. Ellos querían hoy salir y festejar con su publico y sacamos un empate y eso es algo valioso para nosotros, esperemos que el martes podamos sacar los tres puntos ante Alianza", expresó el arquero charrúa.

Ernesto se vinculó con Rionegro Águilas a principios del 2017. Es su cuarto club colombiano tras su paso por Uniautónoma, Huila y Cali. Hernández es quizás el principal refuerzo de las Águilas para encarar lo que será la Liga, la Copa y la Suramericana.

"Venimos con poco ritmo de juego ya que no pudimos hacer muchos amistosos en la pretemporada, entonces para nosotros haber sacado un empate es algo muy valioso. Tenemos grandes jugadores para ganarle a cualquier equipo", dijo Hernández quien también expresó que su proceso de adaptación con el club antioqueño no ha sido fácil ni para él ni para su familia, ya que en Cali estaban muy a gusto.

Y es que el 'charrúa' se ganó la admiración, respeto y cariño de toda la hinchada 'verdiblanca', tras ser gran protagonista en el título de de la novena estrella. Su partida del Deportivo Cali ha dejado un gran vació en la institución y un sabor amargado a los seguidores 'azucareros'.

"Es especial estar en Cali, no tanto por estar en el Pascual por que en este estadio solo jugué tres partidos. Pero si es especial volver a Cali, por encontrarme con amigos que deje aquí. Es especial porque uno no se quería ir, pero la situación en el Cali no daba para más entonces mejor dar un paso al costado", afirmó el uruguayo.

Con 31 años y 16 de carrera profesional, Ernesto por ahora deja lo pasado atrás y se enfoca en su presente con Rionegro, equipo que jugará la Suramericana ante Racing, club que Hernández conoce ya que lo enfrentó bajo el arco del Deportivo Cali.

"Por ahora preferimos no pensar en eso, sabemos que Racing es un rival difícil y que es un rival con mucha historia. Pero no podemos por ahora poner a pensar en eso, tenemos que estar concentrados en el próximo partido que se viene frente Alianza", concluyó Ernesto.