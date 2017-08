Juan Eugenio Jimenez: "Soy un doliente de la institución"

Google Plus

El técnico Jimenez buscará la primera victoria en el campeonato. | Foto: Rionegro Águilas

El ciclo de Óscar Pérez bajo la dirección técnica de Águilas Doradas llegó a su fin y mientras se elige a un nuevo estratega, Juan Eugenio Jiménez se encargará del plantel profesional cuando reciban al Once Caldas por la séptima fecha de la Liga Águila 2017-II.

Previo al duelo ante el conjunto de Manizales, Jiménez habló sobre la importancia de conseguir un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla, donde apenas tienen dos puntos de 18 posibles.

"Soy un doliente de la institución, trabajo por ella, no me importa en la categoría que esté. Estoy para servirle a la institución, vamos a mejorar y recomponer este camino", indicó el estratega del equipo del oriente antioqueño.

Sobre sus primeros días al frente del equipo profesional destacó que "conozco a la mayoría del plantel, se lo que pueden dar. El equipo ha mostrado un nivel competitivo bastante bueno, lastimosamente los resultados no nos han acompañado. Estoy seguro que tenemos las herramientas para hacer una mejor campaña".

Sobre el cambio repentino de timonel, Jiménez remarcó que "tengo un grupo maduro, lamento la salida del profesor Óscar (Pérez), el grupo le ha dolido pero tienen la mentalidad de cambiar las cosas y mejorar esta campaña".

"Yo estoy preparado para asumir el cargo, tengo la responsabilidad y la alegría de trabajar. Once Caldas es un equipo que no ha podido encontrar su estilo, espero que no sea en este juego. Nos estamos preparando para competir muy bien, ellos tienen jugadores con buen manejo de la pelota, sabe poblar bien el campo, ya tenemos identificada sus falencias y las trabajaremos en el trámite del partido", comentó.

En cuanto a su amistad con Francisco Maturana técnico de Once Caldas, declaró que "esto del fútbol lo confronta con gente que uno quiere, a 'Pacho' lo quiero mucho, lo admiro, lo respeto. Siempre deseo lo mejor para él, pero este sábado a las 5:30 le quiero ganar. Finalizado el partido, dios quiera con una victoria lo saludaré y se que esto no va a afectar la amistad que tenemos".

Rionegro Águilas recibirá este sábado a las 5:30 p.m. al Once Caldas por la séptima fecha de la Liga Águila 2017-II. El encuentro tendrá transmisión de WIN Sports y la cobertura de VAVEL.COM