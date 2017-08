Fernei Ibargüen: "Hemos estado trabajando duro, incansablemente para lograr la victoria"

Google Plus

El defensa 'dorado' espera conseguir la primera victoria ante el 'albo'. | Foto: Rionegro Águilas

Rionegro Águilas continúa trabajando en el oriente antioqueño de cara a su encuentro de este sábado ante Once Caldas, el equipo 'dorado' confía en conseguir su primera victoria en la Liga Águila 2017-II. Previo al duelo ante el 'blanco blanco' el zaguero Fernei Ibargüen analizó el trabajo del grupo y lo que viene en el campeonato.

"En estos momentos no pasamos por un buen momento, hemos estado trabajando duro, incansablemente para lograr la victoria. Los delanteros están metidos en el cuento, nosotros queremos mantener el cero. Sabemos que en algún momento la van a meter, esperemos que este fin de semana se abra el arco", comentó Ibargüen esta mañana tras la práctica.

Sobre Juan Eugenio Jiménez al que conoce su trabajo desde la temporada anterior, expresó que "al cuerpo técnico lo conocemos, la cuestión es de confianza, él nos la está dando. Debemos seguir trabajando duro y creo que este fin de semana será vital para recomponer el camino".

En cuanto a Once Caldas, un rival que también necesita la victoria, sostuvo que "es un buen rival, en estos momentos no la están pasando bien. En la tabla no están bien, hacen buenos partidos pero se descuidan en el resultado, lo importante es estar concentrados y lograr una victoria".

Previa a la séptima jornada de la Liga Águila, el conjunto dorado suma dos puntos de 18 posibles, ocupando el último lugar del campeonato. Los 'dorados' viven su peor campaña desde el ascenso. Con un cuerpo técnico interino tratarán de cambiar la opaca imagen que han estado mostrando en estas seis fechas. Por su parte, Once Caldas viene con una campaña discreta, sumado al promedio del descenso para la próxima temporada. Desde las 5:30 p.m. en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, el local buscará imponerse y marcar un rumbo positivo.