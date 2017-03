Santa Fe se reencuentra con la victoria en el 'clásico capitalino'

Google Plus

Santa Fe volvió al triunfo por liga y en un 'clásico capitalino' al vencer a Millonarios por 2-1 este sábado en el Estadio El Campín, en juego pendiente de la segunda fecha de la Liga Águila 2017-I, devolviendo la alegría a sus aficionados en el torneo local tras varios partidos sin ganar.

Primer tiempo: ardua lucha bajo el agua

Al igual que hace siete días, un estadio pintado con una mayoría de color, en este caso rojo, para el derby bogotano entre los tradicionales equipos de la ciudad, y con el ingrediente de la revancha para el local que estaba con el orgullo herido por la goleada propiciada por su rival.

Aunque Santa Fe arrancó con dominio en campo contrario al mandar balones hacia el área, la primera oportunidad de Millonarios se convirtió en el gol de Andrés Cadavid a los 10 minutos, quien cabeceó el centro de Rojas hacia el palo izquierdo de Castellanos, silenciando a los 25.000 aficionados rojos que se mojaban en la lluvia capitalina, y al igual que el pasado domingo, vieron caer desde temprano a su equipo por causa del defensor azul.

Con la posesión de pelota para los cardenales, les costaba hacer buenas jugadas de gol hacia el arco de Sánchez, en cambio, Cadavid volvió a tener opción de cabeza al 20' con un tiro libre desde el costado que al final se fue por un lado del arco.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo empezaban a hacer agua en defensa al no retroceder con rapidez, y con 30 minutos en el reloj, tuvieron su peor falla que fue aprovechada por Jonathan Gómez para empatar el partido, jugando con Straqualursi de pivot, el argentino logró quedar en el área, enganchando a Palacios, y marcar un golazo merecido por el esfuerzo.

Con más lucha que opciones, ambos equipos buscaban tener el balón para no esperar malas sorpresas, con el local moviendo el esférico por los costados y los visitantes apoyándose en la pelota quieta, esa que en el 41' por poco les da el gol de no ser porque Del Valle no tuvo dirección hacia el arco tras aprovechar un rebote, el cual le quedó sólo frente al portero y finalmente pasó al lado del palo derecho.

Segundo tiempo: el azul se ahogó en la lluvia

La parte complementaria comenzó con las imprecisiones de cada equipo en sus pases, sin encontrar creación de ataque y con los delanteros en medio de su marcaje, sumado a la sustitución de Cadavid por Figueroa que le quitaba a los azules peligro en el juego aéreo.

Hasta el minuto 58 apareció una oportunidad de gol, hecha por Valencia quien bajó el balón en el área y remató hacia las manos de Sánchez quien estaba confiado en retenerlo.

Llegando a la hora de partido, los remates de media distancia eran pocos pero efectivos en el caso de Arango que recibió el pase hacia atrás de Straqualursi, para que disparara de primera intención hacia el palo izquierdo y pusiera a los rojos en ventaja en el marcador gracias a otro golazo.

Maxi Núñez ingresaba al campo tras cumplir su suspensión, pero con la lluvia y menos de 25 minutos, las cosas no le funcionanaban a Millonarios que le faltaba más profundidad en ataque y se arriesgaba mucho en su zona posterior, algo que su rival aprovechaba para contragolpear con Plata, otro que entró al campo a meter velocidad.

La lluvia y el tiempo estaban ahogando al equipo de Russo, que junto a la expulsión de Rojas faltando 15 minutos, no encontraba el camino hacia el arco pese a la posesión de balón y la iniciativa en ataque.

Los momentos finales del encuentro no cambiaron nada con respecto al trasegar del partido, con pocas oportunidades y la efectividad de los albirrojos que tras nueve partidos y dos años y medio, vencieron a su clásico rival de patio.

Ahora el equipo de Gustavo Costas cuadrará calendario con otro clásico ante Nacional en Bogotá el jueves, mientras que Millonarios hará lo mismo en Barranquila enfrentando al Junior este miércoles.