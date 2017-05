Santa Fe vs Jaguares: partido de dos equipos que pelean por la clasificación a cuartos de final

Fotomontaje: VAVEL Colombia

Independiente Santa Fe y Jaguares, disputarán en el estadio Nemesio Camacho El Campín uno de los partidos interesantes de la fecha 16 en la fase de todos contra todos de la Liga Águila 2017-1. Tanto el equipo de Bogotá como el de Montería, están en la pelea por hacerse a uno de los ocho cupos para avanzar a la fase de cuartos de final de la Liga Águila. Por tal motivo, a los dos equipos les urge la victoria en aras de estar mucho más cerca de conseguir ese objetivo inicial.

De momento, el equipo cardenal se ubica en el sexto puesto de la tabla de posiciones con un total de 27 puntos. Por su parte, Jaguares es noveno con 24 unidades. Si el onceno albirojo obtiene la victoria estará ad portas de lograr de forma definitiva la clasificación a la siguiente ronda, mientras que, si es el equipo de la costa el que logra vencer, quedará con una muy buena posibilidad de estar entre los ocho mejores y asegurarse en las fechas restantes de esta fase de todos contra todos.

Ganar o ganar: la consigna del 'león'

El actual campéon del FPC tiene en mente una sola cosa: ganar. No es otra la opción para el conjunto capitalino si quiere estar más tranquilo y viajar a Lima para su partido de Copa Libertadores con la clasificación en Liga prácticamente lista. A lo largo de la temporada, la irregularidad ha sido un fenómeno que se ha presentado con frecuencia en el equipo que dirige Gustavo Costas; en ocasiones se han visto unos partidos muy buenos de los rojos, con desempeño futbolístico interesante en donde se muestra orden en sus difrentes líneas, actitud y buen manejo de balón, mientras que, en otras oportunidades se ha observado a un equipo con problemas en defensa, dificultad para marcar goles y algo de pasividad. Pero, jugadores y cuerpo técnico, saben que tienen como mejorar y adquirir la regularidad necesaria para obtener los mejores resultados y dar la pelea por la refrendación del título y lograr entonces la décima estrella, entendiendo, eso si, que la Copa Libertadores es el principal objetivo y se vienen dos juegos claves para el expreso en ese certámen.

En las más recientes jornadas, el profesor Costas se ha mostrado muy hermético a la hora de dar a conocer las alienaciones del equipo para enfrentar los diferentes partidos que se han tenido. Solo hasta muy poco antes del comienzo de los juegos, se sabe con certeza cual será el once inicial. Y en esta ocasión, no es la excepción y no se puede expresar de forma concluyente cual será el equipo que inicie jugando ante Jaguares. Eso sí, se tiene claro, por ejemplo, que no podrá contar con Yeison Gordillo quien resultó lesionado en la fecha anterior ante Equidad en Techo y estará por fuera de las canchas aproximadamente durante un mes. William Tesillo aún continúa en departamento médico recuperándose de su lesión y Osorio Botello sufrió una recaída de la lesión que lo aquejaba y no está a plenitud para ser tendio en cuenta. Veremos si Costas apela a la rotación de nómina, como es su estilo, o prefiere utilizar desde ya el equipo que enfrentará el próximo miércoles a Sporting Cristal en Lima por la Copa Libertadores.

Por lo trabajado a lo largo de la semana y pensando en el partido internacional importante que se viene, una probable formación titular del rojo sería con: Leandro Castellanos; Daniel Roa, Héctor Urrego, José Moya, Dairon Mosquera; Sebastián Salazar, Baldomero Perlaza, Jonatan Gómez, Johan Arango; José Valencia y Damir Céter.

Jaguares quiere estar en los cuartos de final

El conjunto de Montería, está en la disputa por uno de los cupos a la siguiente fase de la Liga. Y un triunfo ante los cardenales sería vital para mantener su aspiración. Si pierde, le dirá adiós a la posibilidad de estar en los cuartos de final y es por eso, que los dirigidos por Huberth Bodert buscarán la victoria en la capital de la república y luego dar el todo por el todo en las fechas restantes.

Una posible formación del equipo cordobés para el juego en Bogotá, sería con: Wilder Mosquera; Fabio Castillo, Edwin Ávila, Ramón Córdoba, Elvis González; Kevin Londoño, César Carillo, David Contreras, Jhonatan Acosta; Ray Vanegas y Darwin López.

En la imagen apreciamos los resultados que se han logrado en los enfrentamientos entre Santa Fe y Jaguares, desde que el equipo costeño ascendió a la primera división. El saldo es de 4 partidos jugados, dos victorias para los bogotanos, un empate yna victoria para los cordobeses. Como es lógico, es un partido con pocas estadísticas y datos, dada la poca experiencia y recorrido de Jaguares en la primera división.