Santa Fe vs Nacional: se enfrentan los más ganadores de la década.

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, son los equipos más exitosos y ganadores del fútbol profesional colombiano desde 2010. Ambas instituciones han cosechado en este tiempo varios títulos tanto a nivel local como internacional. Campeones de Liga, Superliga; Copa Águila y Libertadores en el caso de los verdes; Copa Sudamericana y Suruga Bank para los rojos... En fin, fieles a su historia y tradición, los dos conjuntos viven un último tiempo lleno de logros, para alegría de sus hinchas.

Y este enfrentamiento, que se constituye en el más importante del FPC de los últimos años, se jugará este domingo en el estadio 'Nemesio Camacho' El Campín de la capital de la República, de cara al inicio del segundo semestre de la Liga Águila 2017.

Santa Fe en el semestre anterior no tuvo una buena campaña, salvo por el título de Superliga que obtuvo a comienzo de año. Nacional, por su parte, logró el título en Liga y salvó así el semestre en el que fracasó en Libertadores.

El expreso quiere encarrilarse nuevamente

El conjunto 'cardenal' aspira a que este semestre sea distinto al anterior, donde los objetivos tanto en Liga como en Libertadores, no se alcanzaron. Asimismo, espera retomar la vía de los triunfos y los titulos y para ello, ha hecho algunas modificaciones en su plantel. El uruguayo Gregorio Pérez asumió la dirección técnica de los santafereños, en reemplazo de Gustavo Costas. El nuevo director técnico quiere que el equipo tenga un estilo de juego propio de los entrenadores uruguayos: orden táctico, solidez defensiva, manejo de balón y transiciones rápidas de defensa a ataque y viceversa. Ahora bien, en cuanto a llegada de jugadores se refiere, Santa Fe logró la vinculación de Víctor Giraldo, Juan David Valencia, John Pajoy, Yamilson Rivera y Wilson Morelo. Refuerzos en posiciones puntuales, donde se requerían jugadores para hacer más competitiva la nómina del rojo.,

Para el juego ante Nacional, el actual campeón de la Súperliga no podrá contar con Dairon Mosquera, quien debe pagar fecha de suspensión. De igual manera y por decisión técnica, no harán parte de la nómina de convocados los jugadores Héctor Urrego, Ómar Pérez y Wilson Morelo. De otra parte, Santa Fe aseguró la continuidad en el plantel del defensor central William Tesillo, quien aún se está poniendo a punto físicamente tras la lesión sufrida y no estará, al menos como titular, en este juego. Así las cosas, una posible alineación titular, sería con Castellanos, Giraldo, López, Moya, Valencia, Roa, Gordillo, Perlaza, Pajoy, Plata y Stracqualursi.

Los siguientes son los precios dispuestos por la dirigencia de Santa Fe para el partido en El Campín:

El campeón quiere iniciar con pie derecho

Nacional, vigente campeón de la Liga, quiere iniciar con pie derecho su participación en esta nueva temporada. A diferencia de su rival de turno, que disputa Copa Sudamericana, el 'verde' este semestre no tendrá torneo internacional y por lo tanto, podrá disponer de lo mejor de su nómina para afrontar la Liga y la Copa Águila e intentar alcanzar el bicampeonato.

El equipo antiouqeño registra cambios importantes en su grupo de trabajo, comenzando por el presidente. Andrés Botero, ha llegado a la presidencia de la institución en reemplazo de Juan Carlos de la Cuesta, quien renunció hace un par de meses y luego de una gestión cargada de éxitos a nivel administrativo y deportivo. Por otro lado, también se ha registrado cambio en la dirección técnica: Reinaldo Rueda, el estratega que estuvo dos años dirigiendo al equipo con resultados altamente positivos, ha dado un paso al costado y se ha vinculado como nuevo entrenador 'verdolaga', el español Juan Manuel Lillo, quien se desempañaba como asistente técnico del Sevilla en España y regresa al fútbol colombiano, tras haber dirigido a Millonarios en 2014. Y Réne Higuita, ídolo de la afición, se suma al plantel como preparador de arqueros.

En lo que se refiere a llegada de nuevos jugadores, el conjunto antioqueño confirma, por ahora, la contratación de tres futbolistas: Jackson Montaño, Gustavo Torres y Cristian Mafla. El portero Camilo Vargas, quien estaba a préstamo en el Deortivo Cali, regresó a la institución de Antioquia, pero, al parecer sufrió una lesión que lo tendrá incapacitado por un par de meses. Igual, la idea con Vargas era podero ubicar en el exterior. Los hinchas están ávidos de más refuerzos y se espera que en los próximos días, se anuncien más contrataciones y que siga siendo entonces Nacional el equippo con una de las mejores nóminas del FPC.

Para el juego en Bogotá, el técnico Lillo no podrá contar con varios jugadores. Los defensas Alexis Henríquez y Edwin Velasco tienen fechas pendientes de suspensión y no podrán estar para el partido ante los 'cardenales'. Por otro lado, Cristian Mafla y Diego Arias se encuentran lesionados y no alcanzaron a recuperarse y en el caso de los jugadores Mateus Uribe y Andrés Ibargüen, aún no se sabe si continuarán en la institución y por consiguiente no estarán disponibles para el juego del domingo a las 7.30 PM en El Campín.. Así las cosas, una posible titular verde ante Santa Fe, sería con: Franco Armani, Daniel Bocanegra, Esequiel Palomeque, Carlos Cuesta, John Mosquera; Edwin Valencia, Aldo Leao Ramírez, Macnelly Torres, Gustavo Torres, Rodin Quiñones y Dayro Moreno.

El partido será arbitrado por John Hinestroza de Chocó, acompañado por los líneas Cristian de la Cruz y John Aguilar. Recuerden que pueden seguir el minuto a minuto de este emocionante partido en VAVEL.com.