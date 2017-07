Santa Fe vs. Fuerza Amarilla: Los Cardenales buscan el paso a octavos de la Copa Sudamericana

Google Plus

Independiente Santa Fe busca avanzar en la Copa Sudamericana 2017, en el partido de vuelta por los dieciseisavos de final enfrentando al equipo Fuerza Amarilla de Ecuador en el estadio Nemesio Camacho El Campin, después de lograr un empate (1-1) en el partido de ida. El cuadro "Cardenal" quiere pasar a octavos de final y así seguir con el sueño de volver a conquistar el trofeo de la Sudamericana logrado en 2015 y que hoy brilla en las vitrinas santafereñas.

Si bien el conjunto ecuatoriano no tiene el reconocimiento de gran parte de la gente en el continente americano, excepto en Ecuador, quieren hacer historia y realizar una gran presentación en la Copa Sudamericana 2017, llegando lo más lejos posible. Mientras que el cuadro colombiano llega motivado gracias a la presentación impecable que han tenido en la Liga Águila, donde son líderes absolutos sumando 12 puntos de los 12 disputados hasta el momento.

Ficha del Partido

Los dirigidos por Gregorio Pérez, no podrán contar con sus principales delanteros, Jhon Pajoy, Anderson Plata y Yamilson Rivera debido a que no alcanzaron a quedar inscritos para el juego del día de hoy, y sus participaciones se podrían dar siempre y cuando los bogotanos logren avanzar a la siguiente fase; mientras que Denis Stracqualursi y Damir Céter sufrieron una lesión en el último entrenamiento del cuadro "albirrojo", por otra parte el goleador Wilson Morelo no podrá jugar ninguna de las próximas rondas de la Copa por haber disputado la primera fase con el Everton de Chile.

Es así como Gregorio utilizará a Jorge Obregón, acompañado por Kevin Salazar y Juan David Valencia, por lo mostrado en los últimos entrenamientos, ya que para el entrenador uruguayo es clara la ventaja que se tiene en el marcador, "Es una instancia decisiva, tenemos una ventaja con un gol de visitante, pero no podemos confiarnos en eso, porque nos pueden sorprender", añadió Gregorio Pérez a los medios de comunicación.

Por su parte "La Banana Mecánica", llega a Colombia con nuevo técnico ante la salida del uruguayo Marcelo Fleitas, a quien los resultados no respaldaron y será el argentino Reinaldo "Mostaza" Merlo el encargado de encarrilar al cuadro ecuatoriano que se encuentra en la zona de descenso y llega con desventaja al partido de Copa Sudamericana.

Para el partido del día de hoy "Cardenales" y "Aurinegros" llegan con el contraste de triunfos y derrotas en sus torneos locales. Los dirigidos por "Mostaza" Merlo sufrieron una derrota 2-0 ante el Barcelona de Guayaquil, derrota que los deja penúltimos en la clasificación; mientras que los "Leones" lograron la hazaña y volvieron a triunfar en Neiva ante el Atlético Huila después de muchos años, posicionándose en el primer lugar de la tabla.

El triunfador entre Independiente Santa Fe y Fuerza Amarilla se enfrentará en la siguiente fase de la Copa Sudamericana, ante el ganador de la llave de Huracán de Argentina y Libertad de Paraguay.

Posible Formación de Independiente Santa Fe:

Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Javier López, William Tesillo, Dairon Mosquera; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza, Kevin Salazar, Juan David Valencia; Jorge Obregón.

Posible Formación de Fuerza Amarilla:

Jerónimo Costa; José Quiñonez, Diego Corozo, Miguel Segura, Federico Alonso; Mauricio Yedro, Michael Endara, Ángel Gracia, Wagner Valencia; Federico Laurito y Joffre Escobar.

El juego será dirigido por el árbitro Anderson Daronco, de Brasil, acompañado en las líneas por Alessandro Rocha y Fabricio Vilarinho, mientras que el cuarto árbitro será Wagner Reway.

