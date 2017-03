Jones deja manilla en manos a Colombia

Google Plus

Colombia cayó este viernes en su primer partido en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, la selección cafetera fue víctima de una portentosa selección estadunidense, a quienes les bastó dos momentos de inspiración para derrotar a los colombianos.

El juego iniciaba con el duelo monticular de alta envergadura, por Colombia abrió el juego José Quintana, mientras que, por Estados Unidos el abridor fue el derecho Chris Archer.

Tanto Archer como Quintana no vieron llegar a jugadores al plato, precisamente ante su salida llegaron las anotaciones para ambos bandos. El derecho de los Rays lanzo apenas cuatro entradas, no permitió hits y dio tres ponches. En la quinta entrada, cuando él no estuvo llegaron las dos carreras de Colombia.

Jesús Valdez fue el primer pelotero en conectar la pelota de hit para Colombia, el bateador llegaba a segunda base tras un buen batazo. En el siguiente turno, Adrián Sánchez repite la dosis y con un doblete traía hasta el plato a Valdez. Por último, Mauricio Ramos bateó doblete y remolcó la carrera de Sánchez para el dos a cero a favor de la novena tricolor.

Tras cinco innings y dos tercios de trabajo monticular, el manager Luis Felipe Urueta saca al zurdo Quintana y trae en su relevo al colombo venezolano William Cuevas. Con un hombre en base, se enfrentó a Adam Jones a quien no pudo controlar y permitía que impulsará a Brandon Crawford. En la misma entrada, se enfrentaba a Nolan Arenado quien le hizo swing a una bola que no pudo controlar el receptor Jhonathan Solano y dio la oportunidad a Ian Kinsler de anotar la carrera del empate.

A partir de la séptima entrada, se vendría un partido nuevo y se hizo necesario jugar una entrada extra para disolver la igualdad. En la décima entrada, Guillermo Moscoso no pudo sostener la igualdad y el jardinero Adam Jones con un sencillo al jardín central impulso a Christian Yelich para la carrera de la victoria de la novena americana.

Este sábado, la selección Colombia disputará su segundo partido sobre las 12 del mediodía ante el seleccionado de Canadá.