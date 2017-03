Colombia se queda sin sueño americano

Google Plus

Mario Meza May

La selección Colombia sorprendió a la gran favorita República Dominicana, la tricolor los tuvo a tiro, de no ser por una polémica jugada en la novena entrada estaríamos hablando de otra historia. De esas que pocas veces se dan, pero cuando se concretan son aplaudidas por todos. Ya que nos enseñan a nunca rendirse, sin haber luchado.

El hambre de gloria de estos peloteros, era tan enorme que llevaron a los Estados Unidos y a la República Dominicana, que se vendió cara la derrota y se hizo necesario jugar entradas extras para vencer al equipo cafetero.

Colombia en el golpe a golpe, lograba empatar a uno en la primera entrada en los pies de Reinaldo Rodríguez tras sencillo impulsor de Gio Urshela. Luego en la sexta entrada, Adrián Sánchez anotó con un doble impulsor de Mauricio Ramos.

Finalmente, en la octava entrada el receptor Jorge Alfaro, despachó el primer cuadrangular para Colombia en el Clásico, empatando la pizarra a falta de una entrada.

En el cierre de la novena, el partido cambiaría de decorado. Con hombres en las equinas y un out, al base se encontraba Reinaldo Rodríguez. El segundo bate colombiano sacó un elevado corto por el jardín izquierdo, José Bautista capturó la bola y la mando al plato para que el corredor Óscar Mercado se encontrará con Wellinton Castillo en la ruta al plato, el juez declaró out en una jugada donde no había posesión clara de la pelota del receptor, además aparentemente Castillo cometía una infracción consistente en ubicarse en la línea del corredor.

Prácticamente, allí quedaron sentenciadas las esperanzas de Colombia. En la onceava entrada, Dominicana aprovechó la ventaja de dos hombres en base sin out y en un rally largo de siete carreras definía el partido.

Colombia, culminó tercero en el grupo C del Clásico, asegurándose un cupo directo al Clásico Mundial de Béisbol en 2021.