Quintana no pudo con los Orioles

Mario Meza May

En la séptima salida de la temporada, José Quintana obtuvo la quinta derrota de la temporada. El lanzador de Arjona lanzó cinco entradas, en las cuales y le fabricaron cuatro carreras en las dos primeras entradas. Contrario a otras jornadas, el bate de Chicago no respondió y no evitaron la barrida en la serie particular ante los Orioles.

En la primera entrada, con un elevado de Chris Davis llegaba la primera carrera en los pies de Adam Jones. Luego, Trey Mancini con un sencillo impulsor traía hasta el plato a Manny Machado para poner el marcador 2-0.

En la entrada siguiente, Adam Jones con un sencillo impulsó a Francisco Peña para la tercera carrera de Baltimore. Seguido, Joey Rickard anotó tras un sencillo de Machado.

El colombiano Quintana lanzó cinco entradas, le conectaron nueve imparables, le anotaron cuatro carreras limpias. Dio tres boletos gratis y brindo cuatro ponches. En la temporada, tiene un récord de dos victorias y cinco derrotas, ha dado 41 ponches y tiene una efectividad de 4.46 carreras limpias.

Las Medias Blancas de Chicago en la temporada, tiene un récord de 15-15 en victorias y derrotas, ocupan el tercer lugar de la división central de la Liga Americana.

Por los Medias Blancas, los dominicanos Melky Cabrera de 4-1; y Leury García de 4-1. Los venezolanos Avisail García de 4-0; y Carlos Sánchez de 4-2. El cubano José Abreu de 3-0. El puertorriqueño Geovanny Soto de 4-0.

Por los Orioles, los dominicanos Manny Machado de 3-1, con una carrera anotada y una producida; y Francisco Peña de 3-2, con una anotada.

Dayan Díaz, ascendido por los Astros de Houston

El pasado viernes el lanzador cartagenero, Dayan Díaz fue llamado a integrar el primer equipo de los Astros de Houston. El derecho a pesar de estar en el primer equipo, no tuvo acción en la serie del fin de semana ante los Angeles de Los Angeles.

* Con información de AP