Sebastián Muñoz terminó tercero en el The Greenbier Clasic

Google Plus

Foto: AFP

Juan Sebastián Muñoz figuró en el The Greenbrier Classic, torneo del PGA Tour. El golfista bogotano terminó tercero en la competencia, que se disputó en White Sulphur Springs (Virginia Occidental), Estados Unidos.

Muñoz había liderado durante los últimos tres días este torneo, y llegaba con opciones de quedarse con el título, pero una mala tarde acabó con sus aspiraciones de lograrlo. Falló en la ronda final con bogeys en los hoyos 4, 6, 8, 9 y 16, y sus birdies en el 5, 11 y 12 en el The Old White TPC no fueron suficientes para sanear una tarjeta de 72 golpes (+2) para un total de (-12) y 268 impactos en cuatro rondas de 61, 67, 68 y 72, que dejaron bogotano en la tercera posición del torneo. También logró su mejor resultado en un torneo del PGA Tour en su temporada de debut, superando lo hecho a finales de abril en el FedEx St. Jude Classic, en el que quedó en la casilla 26, y en el que curiosamente también había liderado en las primeras jornadas.

En lo corrido de esta campaña, Muñoz ya suma siete cortes superados, tres de ellos de manera consecutiva, en 12 torneos disputados. Además, fue subcampeón de El Bosque México Championship del Web.com Tour, gira alterna en la que ha jugado tres torneos, con saldo de dos cortes fallados y uno superado.

El campeón del torneo fue el estadounidense Xander Schauffele, mientras que el otro colombiano en competencia, el antioqueño Camilo Villegas, terminó en el puesto 50.

Este tercer puesto le permitió a Muñoz obtener una de las cuatro invitaciones que daba la organización al próximo British Open, del 20 al 23 de julio, en Royal Birkdale, Inglaterra. Su primera oportunidad de medirse a los mejores golfistas del mundo en un major, además que ascendió a la casilla 140 de la FedEx Cup, con buenas opciones de meterse entre los 125 primeros que clasifican a los playoffs del PGA Tour y que renovarán su tarjeta para seguir en la máxima categoría del golf mundial.