Gustavo Costas: "Logramos lo que nadie pudo en 14 años"

En la rueda de prensa que se realizó al técnico argentino, Gustavo Costas, el técnico no dio un 11 titular, pero si manifestó algunos puntos interesantes, que serán expuestos a continuación .

Costas: “Estamos bien, estamos en recuperación, no todavía como queremos nosotros, pero estamos mucho mejor que al principio. El equipo todavía no lo tengo, Nazareno está con una molestia y va a ser muy difícil que esté, Ayoví igual, vamos a esperar hasta mañana. Si digo una formación hoy (viernes) estaría mintiendo”. “Ojalá podamos empezar a sumar de a tres desde este domingo. Nosotros tenemos que apuntar a estar entre el grupo de primeros, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Emelec está muy lejos (a diez puntos), pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa, nosotros tenemos que ir partido a partido”.



“Eso está en manos de los dirigentes (la posibilidad de finiquitar en junio los contratos de Gonzalo Castillejos y Nicolás Olmedo), hay que tratar siempre de que los clubes y los jugadores no se perjudiquen (para que en caso de que se produzca la salida de los dos argentinos, después no entablen demandas contra BSC). Eso dependerá de los dirigentes, de cómo manejen eso”. “Me siento bárbaro, en un año logramos lo que no se logró en catorce años que pasaron tantos técnicos y dirigentes. Hay otros que en la vida no logran nada y siguen criticando, yo vine acá a trabajar y a dejarlo todo, después a veces me salen bien o mal las cosas, a veces me equivoco como cualquier ser humano que trabaja”.



Recordemos que tanto Nacional como Barcelona, están empatados en campeonatos nacionales, con 13 títutlos cada uno, por lo que es el partido más jugado en la historia del campeonato ecuatoriano de fútbol.