Braga: "El hincha de Emelec canta, alienta y hace mucho ruido"

Luego de conocer los emparejamientos en 8vos de final de la Copa Libertadores de América del DT de Fluminense, Abel Braga, se pronunció sobre el rival que le tocó, el Club Sport Emelec.

“Particularmente no me gustó que nos tocara Emelec, ya jugué alla con Internacional y la cancha es pequeña y el césped estaba bueno, no se como estará hoy. Recuerdo que había una presión condenada, el hincha alienta, canta y faz um barulho grande” adelantó el estratega y se sumo a los continuos elogios que recibe la fanaticada electrica.

Posteriormente de no escatimar en halagos para la hinchada millonaria , habló del equipo eléctrico. “Recuerdo el último partido de Emelec con Vélez. Tenía una gran velocidad, pero la verdad es que no hay mucho que escoger. Si había un vencedor entre Gremio y Huachipato, nos hubiera tocado con el Real Garcilaso de Perú, a más de tres mil metros de altura” lanzo el DT del “time” carioca.