El Nacional va con optimismo en busca de la revancha

Los jugadores del Rojo sienten que hay un cambio de mentalidad en el equipo y quieren comenzar a levantar en la tabla de posiciones. Están optimistas de lograr un buen resultado ante el equipo torero y esperan el apoyo de la hinchada.

Miguel Bravo: “Sin duda hemos perdido muchos puntos, pero estamos trabajando para corregir los errores y empezar a sumar desde el próximo partido”

Aunque el equipo torero jugará con varias bajas, los Puros Criollos saben que jugar contra el actual campeón no será fácil. Carlos Sevilla aun no tiene su equipo base, por lo que seguirá buscando en la banca y reservas hasta conseguir su once ideal.

Posible 11 de El Nacional - Barcelona: Bone; Anangonó, Quiñonez, Hurtado y Bravo; Caicedo, Pita, Govea, Samaniego y Medina, Montaño.

Fuente: LaRed.com.ec