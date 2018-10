Resumen de la fecha #12 del campeonato ecuatoriano de fútbol

Emelec - Deportivo Quito: Una fecha en donde el Emelec sigue ratificándose como líder solitario tras su victoria convincente frente al Deportivo Quito. Emelec, alineó su clásico esquema sin Marcos Caicedo, dandole la titularidad a Pablo Zeballos, y poniendo de juvenil titular a Vera, de aceptable actuación. Emelec siempre fue el amplio dominador del cotejo, careciendo de definición en los últimos metros, y poco a poco diluyendose ante la gran marca del Quito. La más clara del primer tiempo la tuvo Marlón de Jesús, en un remate que da en el poste y luego Carini responde muy bien para despejarla. Un segundo tiempo en donde Quinteros decide hacer ingresar a Marcos Caicedo en lugar de Zeballos, y tendría resultados muy rápidos. Contra protagonizada por Baguí, que abre el pase para Giménez, quién mete un gran pase para Caicedo, que gana la línea de fondo y da el pase a De Jesús, que logra anotar el gol que liquida el partido, y le quita el invicto al Deportivo Quito.

Tuvo más ocasiones Emelec para buscar el 2-0, pero no tendría la definición necesaria para aumentar la ventaja, frente a un Quito que no tuvo recursos para jugar de igual a igual este partido. Emelec único puntero con 27 puntos.

Deportivo Cuenca - Universidad Católica: Partido entre 2 equipos necesitados de puntos. El Cuenca, con esta derrota, está último en la tabla de posiciones con 8 puntos, ante una Católica que poco a poco va siendo de las revelaciones del torneo. El local nunco pudo imponer el ritmo de juego, donde siempre la Católica era quién tenía los ritmos del partido. Se adelantarían en el marcador por medio de Laurito, tras un gran pase de Patta, de las figuras del partido, para que Laurito cumpla la ley del ex ante su ex club.

Intenta reaccionar el Cuenca, pero las limitaciones en el club se notaban cuando no habían una salida limpia desde la zaga en la parte baja. Encontraron un gol por medio de Estúpiñan, aprovechando la viveza que presenta este jugador, para empatar 1-1, pero no sería suficiente, ya que, rápidamente, Católica se vuelve a poner en ventaja en el marcador y saca los 3 puntos, que lo colocan en la cuarta posición.

El Nacional - Barcelona S.C: El partido de vuelta entre los 2 equipos más ganadores del campeonato ecuatoriano de fútbol. Barcelona, con novedades en su alineación, dandole la confianza desde el arranque a Cazares, para descansar a Díaz de cara al clásico, y Penilla con Castillejos conformando la dupla de atacantes. Habían problemas en el Nacional, que no encontraba a su gestor de fútbol para buscar los espacios en la línea barcelonista, y cometían muchas faltas ingenuas cerca del área.

En una de las faltas, Michael Arroyo, de fuerte disparo, se animó a pegarle al arco, y Penilla, que aprovechó el rebote dejado por el arquero, define a su palo y marca el 0-1 en el Atahualpa, silenciando a todos. Pero vendría una acción que fue determinante para el andar del partido: Arroyo simula una falta, y Orbe decide amonestarlo, algo que a Arroyo no le gustó y cayó en reclamos, hasta que Orbe no lo toleró más y lo expulsa. Al quedarse con 10, Nacional puso todo su repertorio y lo dio vuelta: Gran asociación entre Pita y Govea, en donde Samaniego define y empata tras el desvío en el defensor. Pero no sería todo, ya que, como ha sido un problema a lo largo de la temporada, Barcelona defiende mal a balón parado, algo que aprovechó muy bien Anangonó y marca el 2-1 para El Nacional, que de momento sale de la zona de descenso.

Liga de Quito - Macará: A Liga de Quito le bastó con un penal para vencer al Macará, que no está viviendo el mejor de los momentos en el campeonato. Liga salió con una alineación similar a la de la semana pasada en Ambato, con un buen ritmo de juego en los primeros minutos. Vitti y Méndez no tuvieron la claridad del juego pasado, con lo que el Macará rectificó del último partido jugado, y ajustó mejor sus marcas.

Pero no sería sino hasta en el segundo tiempo, que Liga recibiría un penal a favor, donde Méndez lo cobra y Mora, ex Liga, lo ataja. A pesar de esto, el penal se tuvo que repetir por invasión en la cancha, donde Méndez lo volvió a cobrar, y marca el tanto de la victoria.

Manta - Liga de Loja: Un partido con mucho movimiento en ambos equipos, con gran juego fluido y que siempre fue de ida y vuelta! Liga de Loja empezó mejor el partido, buscando con Uchuari por las bandas. Debido a la presión lojana, Manta comete una falta de penal, donde Eder Vaca fue el ejecutado de cobrar, y lo transforma en gol. Luego de esto, el Manta, que es muy buen local, reacciona para buscar a sus piezas ofensivas para remontar el juego.

No fue sino hasta el minuto 33, donde Valverde encuentra el espacio y define, para el empate 1-1, que a pesar del ritmo impuesto por ambos, sería el resultado final de este cotejo.

Deportivo Quevedo - Independiente del Valle: La jornada termina con el partido entre el Quevedo y el Independiente del Valle, en donde el Quevedo sigue sin convencer en su fútbol, ante un Independiente del Valle que tiene un gran futuro por delante y juega muy bien. Esquema del Quevedo que se quiebra totalmente, al ser Córtez expulsado, y marcando. León, quien fue el capitán de la selección sub 20, nos muestra que también le pega muy bien a los tiros libres, marcando un gran gol tras una falta cerca del área que aprovechó el jugador León.

Para equiparar las cosas, "El Faraón", Henry León, también se iría expulsado en este partido, dejando al Independiente del Valle con 10 hombres, pero con una propuesta totalmente distinta. Sornoza, Guerrero, y Angulo fueron un verdadero dolor de cabeza, siendo el primero quién anote el segundo gol tras la lenta reacción de Castro y Hurtado. Victoria que hace que el Independiente sea de las revelaciones del torneo junto con la Universidad Católica.

Campeonato Ecuatoriano, primera etapa Equipo PJ PG PE PP Puntos Emelec 10 9 0 1 27 L.D.U 12 7 3 2 24 I.J.T 11 7 1 3 22 Deportivo Quito 12 5 5 1 22 Universidad Católica 12 6 6 3 21 Manta 12 4 4 3 17 Barcelona S.C 11 4 2 5 14 Liga de Loja 12 2 5 5 11 Deportivo Quevedo 12 2 3 7 9 El Nacional 12 3 0 9 9 Macará 12 2 3 7 9 Deportivo Cuenca 12 1 5 6 8

Recordemos que el miércoles se juega el clásico del astillero, Emelec - Barcelona,.