Derrota de Barcelona S.C. en el Atahualpa

En un partido intenso donde se pudo observar que el equipo guayaquileño empezó mejor, siendo ofensivo sobre el arco del equipo militar, a tal punto de abrir el marcador al minuto 13 por medio de Penilla que, luego de un tiro libre ejecutado por Michael Arroyo pudo tomar el rebote y sacar un disparo a ras de césped al primer palo del guardameta Bone y así poner en ventaja a los amarillos que parecía encaraban con otra actitud este cotejo de visita.

Luego de un par de avisos posteriores al gol torero El Nacional reaccionaría al minuto 25, Daniel Samaniego luego de un pase de Marwin Pita, pondría el empate parcial en el marcador. No solo fué este el único "golpe" que recibiría el equipo de Costas en la primera etapa ya que al minuto 33 haciéndole un flaco favor a su club "gambetita" como lo conocen a Michael Arroyo protestó una falta no cobrada por el árbitro Orbe y éste le sacó tarjeta amarilla, luego de 2 minutos los reclamos continuaron al parecer y el juez central optó por sacarle la tarjeta roja al jugador dejándo a Barcelona con 10 jugadores de cara a los 10 minutos restantes del primer tiempo así como de los 45 de la segunda etapa, con esta expulsión Arroyo no podrá estar presente en el Clásico del Astillero.

Ya para el segundo tiempo, Barcelona con un jugador menos bajó su nivel ofensivo y esto hizo que El Nacional finalmente al minuto 74 se ponga en ventaja en el marcador por medio de Anangonó que puso el 2-1 en el partido.

Con este resultado los toreros se mantienen en la 7ma posición del torneo nacional con 14 puntos +1 de gol diferencia, y dando la vuelta a la página se enfocan desde yá en corregir errores y hacer frente al cotejo del Miércoles que había sido aplazado por el equipo de Emelec, a este enfrentamiento el DT Costas lo denominó como "Un partido aparte" y confirmó que irán en busca de la victoria.