Emelec entrenó y hablaron con los medios

Mondaini:

Marcos Mondaini lanzó “Todos los partidos son importantes, pero este partido sabemos que para la gente es especial.. no hay favoritos en este tipo partidos".

Para el delantero "Millonario" la situación de los amarillos y el buen momento que ellos pasan en el Campeonato, no tienen influencia, "No hay favoritos en este tipo de partidos, importa poco como llegue cada equipo, es un Clásico, y se vive de una manera diferente".

Por otro lado "nosotros venimos bien, ellos (Barcelona) vienen de perder el último partido. Por ahí pueden pensar que nosotros tenemos una cierta ventaja porque tenemos dos días más de descanso. Ellos jugaron ayer, nosotros el viernes. Nosotros pensamos más que nada en lo que podamos hacer nosotros. En un clásico en el que pueden pasar un montón de cosas. Para nosotros puede ser bueno un triunfo y dejarlo más atrás a ellos (Barcelona). Para ellos, si consiguen el triunfo, salvar el mal campeonato que están realizando. Hay muchas cosas que se juegan dentro de un clásico", dijo Zeballos referente al clásico rival.

Mena:

Jugadores como Ángel Mena se refirieron al decisivo encuentro: "Barcelona no viene bien. Ha arrancado mal el torneo, pero los jugadores son los mismos. Salieron Campeones el año pasado y no podemos dejar de reconocer el mérito de ellos. Quizás no tienen un gran nivel ahora pero siempre tratan de motivarse para ganar este tipo de partidos".

Además, dijo que este partido no pasa únicamente por las situaciones en tabla de posiciones: "Pasa por la rivalidad de muchos años. El rival de la ciudad y es lo que más se marca en esta clase de partidos. Tenemos que preocuparnos por ganar de local, como lo hemos venido haciendo".

El jugador se muestra recuperado de una lesión que lo había dejado fuera por varios encuentros: "Importante ya estar con los compañeros. Esperemos seguir ganando minutos". Finalizó haciendo énfasis en que no hay que creerse nada. "Con humildad. Es lo fundamental. No creernos que hemos alcanzado nada. Hemos arrancado un gran torneo y hay que mantener eso".

Vera, el juvenil para el Clásico

El futbolista Carlos André Vera se encuentra muy motivado por estar cerca de disputar su primer Clásico del Astillero: "Ha sido esperado y ansiado por uno, el jugar en un Clásico. Quisiera saltar de titular a este partido".

El futbolista no tiene preparado algún festejo en caso de marcar un gol: "Dejo en manos de Dios el festejo. Ojalá se dé". El jugador recuerda además cómo vivía estos partidos como hincha: "Miraba los clásicos desde niño. Como futbolista profesional ahora hay que hacer las cosas bien".

Gabriel Achilier

El zaguero central azul habló sobre el Clásico y habló sobre la calma a la interna azul: "Ahora hay que tomarlo con mucha calma. Sabemos que hay una responsabilidad de ganar. Sabiendo que es un juego de 3 puntos".

Acerca de el ser favoritos para el encuentro, Achilier aseguró que este tipo de juegos son diferentes: "En el Clásico las cosas cambian. Los dos llegamos motivados. Más allá de cómo estamos en el Campeonato el jugar un Clásico es diferente".