Pablo Zeballos: "Hoy es la última vez que hablo con ustedes"

"Uno siempre está preparado para jugar todos los partidos. Yo confío en la capacidad que tengo. Ya escuché un montón de cosas que habían dicho ustedes, muchos periodistas. Yo respeto las opiniones que puedan dar ustedes, los que analizan fuera del campo de juego. Desde mi punto de vista la razón siempre tiene el que está dentro de la cancha, porque es muy fácil opinar el que está detrás de una cámara o de un micrófono y es muy fácil que opine alguien que nunca ha pateado un balón de fútbol. Yo conozco la capacidad que tengo y las cualidades que tengo, bien o mal, siempre trato de hacer bien mi trabajo, así como lo tratan de hacer ustedes, bien o mal también", reconoció.

"Yo respeto las opiniones que puedan tener ustedes. Hoy es la última vez que yo hablo con ustedes, porque dicen muchas cosas fuera de lugar. Yo respeto las opiniones y palabras que puedan decir ustedes pero creo que ya están haciendo comentarios muy de mala leche y yo no estoy de acuerdo. Así que jugando bien o mal van a criticar siempre". Continúo, muy tranquilo, el ariete guaraní.

Ante su decisión de no dialogar con los medios de comunicación, Zeballos se mantuvo firme y crítico. "Para mí si porque jugando bien o mal van a decir un montón de cosas y yo no comparto. Lo respeto sí. Incluso un amigo puso un programa en la radio y comenzaron a decir un montón de 'boludeces'. "No generalizo", aclaró y agregó que "cada quien sabe lo que dice. Yo me hago responsable de lo que diga y cada quien es consciente de las opiniones que da", sentenció.

Sobre como se siente con su presente futbolístico en el bombillo el delantero confesó:

Yo muy bien, yo me siento muy bien, muy feliz. Estoy muy tranquilo de lo que hago. Como a todo delantero a veces tocan rachas positivas o negativas. Lastimosamente no me tocó hacer más goles como delantero, pero soy consciente también de cómo se van dando las cosas, pero estoy dentro de un grupo. Estoy contento de haber pasado a la siguiente fase de la Libertadores con el equipo. Estoy contento de estar en los primeros lugares en el equipo, porque creo que un equipo de fútbol es en conjunto y no individual. Obviamente cada quien trata de hacer lo suyo, También detrás de todo está la familia de uno, por eso yo tomo esta decisión (no dialogar con la prensa) y no creo que haya nada fuera de lugar", apuntó.

La Copa Libertadores es una vitrina para seguir demostrando el buen momento de Emelec...

"Todos los partidos para nosotros son importantes, así que vamos a pelear el torneo local, tenemos que jugar el Clásico y luego veremos el torneo internacional".