Ganó, gustó y goleó: Barcelona SC golea a Liga (VIDEO)

Así se resume una goleada de Barcelona sobre Liga, que en la previa no parecía que sería de esta manera. Una Liga que en los primeros 15 minutos, no supo como contrarrestar la arremetida del conjunto torero, que salió con hambre de gloria y mostrarnos a todos que aún puede aspirar a más cosas en esta etapa.

Gran partido de José Ayoví, a quién Costas le ha depositado toda su confianza, y le está respondiendo. Siempre buscaba por izquierda, ante una defensa de Liga que no sabía como detenerlo: Ni Araujo, ni Canuto, ni Morante, pudieron con él. Finalizando el primer tiempo, nace primer gol: Ayoví, quién se escapa por izquierda y asiste a Díaz, que no perdonó a Domínguez y anota. A recalcar el gran repunte futbolístico de Velasco, lateral derecho de Barcelona, quién incluso pudo anotar pero su remate da en el poste.

Al tener a José Ayoví ocupando la banda izquierda, Nazareno no sube mucho debido a que Ayoví y él son jugadores con buen despliegue y arranque, por lo que la banda quedaría libre y no hay necesidad de subir mucho, sumado que Ayoví está aportando en marca. Rápidamente, en el segundo tiempo, Barcelona mete el segundo gol con la misma fórmula: Ayoví se escapa por izquierda, asiste a Nahuelpan, quien define rápido pero Domínguez también ataja, luego Nahuelpan se hace del rebote, ve a Díaz, y nuevamente no perdona. Díaz ratifica que Liga y Emelec son sus víctimas favoritas en su segundo año en el campeonato ecuatoriano, habiendoles marcado 4 goles a cada uno.

Por si no fuera poco, un penal claro de Enrique Vera culminaría en el tercer gol de Barcelona. Nahuelpan decide cobrarlo, y lo transforma en gol, cumpliendo la ley del ex. Nahuelpan tiene en Barcelona su revancha, ya que no fue del todo convincente su paso por Liga. Con esto, se coloca en la tabla de goleadores con 7 anotaciones, detrás de Laurito y Nieto. Barcelona no goleaba a Liga por 3-0 desde el 2006.