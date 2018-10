El entrenador ecuatoriano, Paul Vélez, ha renunciado a su cargo debido a los malos resultados que ha obtenido. El adiestrador asegura que esta decisión es lo mejor para los jugadores y para el club.

“Tengo que hablar con el presidente. Cuando no hay resultados, no se van los jugadores, se va el Cuerpo Técnico”, expresó Vélez apenado y agregó “Prácticamente no hay nada que hacer. Mi salida es la mejor solución”.

De la mano de Vélez, Liga de Loja llegó por primera vez a un torneo internacional (Copa Bridgestone Sudamericana 2012), dejando en el camino a rivales como Monagas de Venezuela y Nacional de Uruguay, para después ser eliminado por quien se convertiría en el campeón de dicha edición, Sao Paulo.

El Presidente del club, Jaime Villavicencio, se reuniría con él hoy para tomar una decisión final. Vélez dará hoy una rueda de prensa, en la que comunicará si se queda o se va. Rumores lo acercan al Deportivo Cuenca, tras la destitución de Guillermo Rivarola, ex DT morlaco.