"Recuperamos el hambre, estoy felíz"

El triunfo conseguido ante Liga fué tal vez lo mejor que ha mostrado futbolísticamente Barcelona S.C. en lo que va del año y es que no solo se vió reflejado en el marcador la supremacía torera sino tambien en el gran alza de rendimiento individual en sus figuras, y es que parece ser que se acordaron de que son los campeones vigentes y en los últimos cotejos disputados se han ido afianzando en su juego.

“Estoy feliz porque hace tiempo no jugábamos un partido así, encima con Liga, eso nos da la tranquilidad de que estamos recuperando la mística, esa hambre que teníamos antes, ya nos olvidamos de la 14 y ahora estamos buscando nuevas motivaciones”, manifestó Costas en la rueda de prensa luego del partido.

Costas destacó tambien a jugadores que han ido apareciendo de a poco como Velasco y Ayoví y la buena labor en defensa de Anderson Ordoñez que tuvo la difícil misión de reemplazar en este partido al suspendido Fricson Erazo. el estratega argentivo aprovechó también para destacar el buen nivel físico del ídolo, punto que fue muy criticado. “El fútbol es así, cuando un equipo no anda bien siempre señalan la parte física, pero estamos demostrando que no era así, no estábamos bien porque todos estábamos en otra cosa, lo dije 80 veces. Venimos de jugar en la altura con El Nacional, después de un clásico muy intenso el miércoles y hoy tocaba un rival muy difícil como Liga, pero los chicos se mataron corriendo”acotó.

Para finalizar el DT torero ya piensa en el partido del Viernes frente a Deportivo Cuenca de visita y en estos 4 días buscará conseguir mas verticalidad en el juego del equipo y mantener la intensidad en todos los partidos.