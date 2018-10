Kaviedes: "Por el momento no tengo la idea de jugar"

La presencia de Jaime Iván Kaviedes ayer en el entrenamiento de El Nacional fomentó la especulación sobre la posibilidad que el exseleccionado ecuatoriano se reintegre a la actividad profesional, opción que el Nine se encargó de descartar.

Kaviedes llegó en la mañana al complejo de Tumbaco y tras observar la práctica militar explicó que su presencia obedeció a un gesto de gratitud y cortesía con gente del club, al que defendió en el 2007 y 2011.

“Soy grato con El Nacional, solo vine a saludar con algunos amigos que tengo acá. Es una visita de pasada, nada más. No he tenido la oportunidad de hablar con el presidente, pero por el momento no tengo la idea de jugar”, señaló Kaviedes, futbolista activo hasta la temporada anterior con Aucas, cuando los orientales ascendieron a la serie B del balompié nacional.

Por parte de la directiva criolla llegó también la negativa a un posible fichaje de Kaviedes. “No hay nada, en absoluto. Permanentemente hablo con el profesor Carlos Sevilla y no me ha insinuado nada. Es algo que está descartado”, enfatizó el presidente, Hugo Villacís.

De 35 años, Kaviedes dijo estar radicado en Santo Domingo y habló del deseo de “hacer un partido de despedida para compañeros, pero del fútbol no me retiro, porque esto se vive en la calle”, dijo el ex mundialista. (El Universo)