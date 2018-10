Quinteros se muestra optimista de cara al partido frente al Fluminense

El Club Sport Emelec partió el día de ayer hacia Río de Janeiro para afrontar el partido de vuelta frente al Fluminense. Gustavo Quinteros se mostró optimista de cara a un resultado que los clasifique a cuartos de final de la Copa Libertadores. A continuación, declaraciones del técnico azul:

“Merecido el triunfo porque el equipo intentó siempre ganar, no salimos a presionar cómo queremos, no jugamos por las bandas como queremos, pero obtuvimos el resultado. Ya lo conocemos a Fluminense, le ha ido mucho mejor de visitante que de local, eso es algo a favor que tenemos. Ganar el primer partido fue muy importante, sabemos que recibimos un gol y nos puede perjudicar, pero a Emelec también le ha ido muy bien de visitante. Si no nos metemos atrás y cortamos los circuitos, podemos obtener un buen resultado.”

Quinteros también dio declaraciones del porqué la rotación continua de M.Caicedo: “Marcos es un chico joven y tiene que aprender que en el fútbol también tiene que colaborar en la marca, poco a poco lo está comprendiendo, pero a veces por colaborar en defensa pierde su mejor característica, que es el ataque”.



Emelec llegó a Río de Janeiro el día de hoy, donde por la tarde cumplirá con su primera práctica en suelo brasilero de cara al partido de vuelta contra Fluminense, en el complejo deportivo de Flamengo.