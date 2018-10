Listos los reemplazos para González y Ríos en visita al Deportivo Quito

El Deportivo Cuenca definió en la práctiva del día lunes a Silvano Estacio y Mario Barrionuevo como los que reemplazarán a los suspendidos Gregory González y Andrés Ríos.



Deportivo Cuenca, viajó el día de hoy a las 09h00 vía LAN rumbo a Quito y se hospedará en el hotel Tambo Real.Tiene previsto realizar el último entrenamiento en la cancha sintética de la Casa de la Selección.



El defensa central Deison Méndez, comentó sobre el Deportivo Quito como uno de los rivalesa vencer del torneo y afirmó que el delantero Federico Nieto y Alex Colón pasan por un gran momento futbolístico.

Silvano Estacio, confirmó que el ambiente ha cambiado mucho después de las últimas dos victorias seguidas y dijo: “Acá hay un gran grupo de profesionales y ya era hora, que se vayan dando los resultados que se esperaban, porque desde que comenzamos los trabajos a inicios de año se lo hizo con mucha predisposición”



Sobre el Deportivo Quito comentó: “Siempre me he caracterizado por jugar donde el técnico requiera de mis servicios y ahora también estaré presto para ello”, sostuvo Estacio y lamentó que los resultados no se hayan dado de la mano de Guillermo Rivarola. Esto es el fútbol y se vive de esa manera con buenos y malos momentos”.



La lista de jugadores convocados para viajar a Quito son los siguientes:



Arqueros: Marcelo Ojeda y Hamilton Piedra.

Defensas: Argenis Moreira, Jerry León, Edder Fuertes, Deison Méndez, Andrés López y Silvio Gutiérrez.

Volantes: Nicolás Domingo, Damián Manso, Silvano Estacio, Nicolás Abril, Enrique Quishpe y Roberto Valarezo.

Delanteros: Mario Barrionuevo, Víctor Estupiñán, Miller Castillo y Javier Charcopa.