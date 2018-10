Paredes y Nazareno no contarán con el apoyo de Barcelona

El día de ayer, lunes 6 de Mayo, Héctor Vanegas, confirmó que la institución no se hará cargo de la defensa de los jugadores Juan Carlos Paredes y Geovanny Nazareno, quienes son acusados por dos mujeres, quienes afirman que los jugadores abusaron sexualmente de ellas.

Héctor Vanegas señaló, cuando el delito supuestamente tomó acto, los futbolistas no estaban en horario de trabajo y además no estaban haciendo alguna acción relacionada con el club, por ello Barcelona no los representara legalmente a los jugadores.

Después del partido frente a Liga de Quito, en la goleada del pasado domingo 28 de Abril, por 3-0, ambos jugadores habrían festejado con las mujeres denunciantes en una vivienda de la ciudadela La Garzota.

Según las mujeres, la celebración se prolongó hasta la horas de la madrugada del día siguiente y fue entonces que los deportistas les habrían suministrado algún tipo de droga en sus bebidas para de esta forma poderse aprovechar de las mujeres.

Vanegas comentó que mientras dentro del proceso no exista sanción, la directa de Barcelona no se adelantara a tomar ninguna medida.