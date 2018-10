Un trago que no debió ser

No hay champagne y las copas no sobran, pero hay shots de algún trago amargo. Un mal sabor de boca es lo que deja la prematura eliminación del Club Sport Emelec en esta Copa Libertadores. Queda la sensación de que se pudo lograr algo más importante, tal vez llegar un poco mas lejos, tal vez caer en penales.

La afición azul con su fe intacta, soñaba con eliminar al campeón brasileño, pero no lo lograron, en un estadio que no es el Maracaná, un recinto que históricamente fue favorable para el Millonario, ganó una vez hace años, y pensaba que tal vez hoy, la historia le sonreiría de nuevo. No fue así.

La alucinación que generaban las ocasiones prodigadas por los delanteros azules fue atroz, casi inhumano, es algo que nadie y con seguridad ni los protagonistas están seguros de todavía entender. Intentaron, con múltiples alegorías que Mondaini componía, no alcanzó.

Fue insuficiente la empatía con la que enfrentaron los octavos de final, cuando no se está fino en los últimos metros es difícil ser consecuentes con lo proyectado en las aspiraciones tanto grupales como a niveles de dirección. Nadie contaba con la desilusión que aumentaba con los minutos y cada vez el margen de error como las opciones de cambiar el destino de este resultado, eran menores y así lo fue.

Ahora con todas las armas apuntando a un solo contendiente, el campeonato nacional. La verdadera cuenta pendiente de estos beligerantes, futbolistas, que tienen entre ceja y ceja la pica de ganar todos sus partidos para salir de una vez por todas, campeón.