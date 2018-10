P. Repetto: "Los partidos se ganan con goles, tenemos que mejorar con eso."

El entrenador no cree le haya hecho falta de convicción, pues salieron a buscar el resultado desde el principio hasta el fin.

"Tuvimos el mayor dominio del balón en un potrcentaje mayor a la Liga. Terminamos con la cabeza levantada."

En cuanto al arbitraje del encuentro, por Edgar Hinostroza, el uruguayo compartió con Edgardo Bauza el hecho del mal arbitraje por las expulsiones y por algunas jugadas dentro del juego, pero prefirió no profundizar el tema.

"Los partidos se ganan con goles, tenemos que mejorar en eso."

Respecto a las bajas que tuvo el equipo dijo que no van a buscar excusas en las ausencias, pues los que entraron lo hicieron muy bien y un equipo no lo hacen 11 nombres si no 25 hombres.

Concluyó que en el segundo gol de Liga hubo mano de parte del juez.

Fuente: Independientedelvalle.com