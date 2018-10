Novedades en la AKD

Luego de golear al Deportivo Cuenca por 5 a 1, el equipo chulla se prepara para su siguiente compromiso frente a la Universidad Católica. Aunque el equipo esta pasando un muy buen momento en la parte futbolística, existen varios problemas en la parte económica que azotan al club en estos momentos.

El técnico Rubén Darío Insúa se refirió a la difícil situación que pasa el Deportivo Quito económicamente que donde jugadores, cuerpo técnico y otros trabajadores tienen varios meses sin cobrar su sueldo, incluso hay casos de deudas sin cubrir del año pasado, algo que criticó “El Poeta” critico: “Se está viviendo una situación en el lado humano, que realmente me da pena. Esto ha dejado de ser un tema económico, ya pasó a ser un tema humano, de respeto por las personas, porque se siente mal el jugador y su núcleo social”.

La AKD mantiene una deuda con la Asociación de Futbolistas del Ecuador por aproximadamente 240 mil dólares la cual tenía que cancelada hasta este día viernes para no ser suspendido. Ivan Hurtado, presidente de dicha asociación, prefirió no presionar al Deportivo Quito y no aplicar sanción alguna. "Buscamos la mejor forma de arreglar el problema. No solo para que Deportivo Quito pueda jugar, sino para que ningún equipo sea suspendido ya que esto no sería bueno para el fútbol ecuatoriano", dijo el ex capitán de la selección ecuatoriana.

Pero no todo es malas noticias en el Deportivo Quito. A pesar de tantos problemas extra futbolísticos presentes, el equipo está en un gran momento futbolísticamente hablando. Los chullas vienen de 3 victorias consecutivas, con goleada incluida, y se encuentran en el segundo lugar en la tabla de posiciones. Ha sido uno de los equipos más regulares este año en el cual solo ha perdido una vez, en Guayaquil contra el Club Sport Emelec.

Insúa repetiría la misma formación titular del partido anterior para el choque contra la Universidad Católica: Carini; Caicedo, Guagua y Checa; Valencia, Vega, Flores, Colón y Cheme; Nieto y Calderón.