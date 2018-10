Paul Vélez tiene contrato hasta diciembre

La mala racha de Liga de Loja alcanza ya 12 partidos en los que la victoria se le niega de sobremanera. No obstante, la dirigencia del club ha manifestado que el contrato que tiene el entrenador es hasta diciembre, confirmando así su estadía el resto del año en dicho club.

El director técnico expresó: "Me han pedido que no renuncie más, que me quede hasta diciembre", contando con la total confianza de la dirigencia. El DT confirmó la necesidad vital de que sus dirigidos logren la victoria ante el Deportivo Cuenca, a pesar de ser visitantes, para seguir soñando con la permanencia en la categoría de privilegio del balompié ecuatoriano. "Haremos todo por sacar a Liga de Loja adelante", agregó el adiestrador ecuatoriano, quien habría estado en contactos con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

A pesar de ésto, Vélez ha sido claro y ha asegurado que por ahora él pertenece a Liga de Loja, de donde no volverá a renunciar.