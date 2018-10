Máximo Banguera es duda para el clásico del Astillero

El día de hoy, Maximo Banguera, arquero de Barcelona SC, confirmó a los distintos medios de prensa y comunicación que sufrió una dolencia en su rodilla, por lo cuál su presencia está en duda para el partido del Domingo.

Es por ello, que el día de hoy hizo rehabilitación, y sólo mañana se tendrá una respuesta oficial de parte del jugador de si llega o no al clásico.

“Tengo una molestia en la parte de atrás de la rodilla, así que espero ver cómo estoy mañana. No me deja trabajar bien”, dijo Banguera. “Sí, bajó, pero igual hay molestia y hoy no me pude entrenar. Pasó en la práctica de ayer y tuve que parar a que no se complique”. Igual, será un partido como todos los clásicos. Estamos en una posición incómoda y lo mejor que podemos hacer ahora es sumar y darle esa alegría a la gente”, puntualizó sobre el clásico con Emelec.