Liga de Quito se interesa en Carlos Bueno

El experimentado ariete uruguayo Carlos Bueno, confesó que le encantaría reforzar a Liga Deportiva para la segunda etapa de la Serie A Ecuatoriana 2013, pero aclaró que por ahora no existe ninguna propuesta en concreto.

Carlos Bueno, delantero uruguayo de 33 años que juega para la Universidad Católica de Chile, conversó con Mach Deportes de radio la Poderosa sobre la posibilidad de convertirse en uno de los refuerzos estelares del Rey de Copas Ecuatoriano, para lo que será la segunda etapa del Campeonato Nacional.



“Obviamente que hay una posibilidad, me lo dijo mi representante, pero tampoco nada tan fuerte. Sé que (Liga) tiene un interés, me puse muy contento porque es un gran club, en un país muy bonito. La chance puede estar, si bien no hay nada concreto, pero me pone muy contento porque me encantaría irme”, mencionó el ex seleccionado charrúa.



“Con mi representante tenemos una gran amistad y siempre le pido que él se encargue de manejar estos temas. Estoy contento por el interés y me encantaría ir, espero que las cosas lleguen a buen puerto. Jugué en México en ciudades de altura y no tuve ningún problema con el tema de la altura”, sumó el Loco.



Consciente de que la presión en el Albo es la máxima, Buenos finalizó: “en cuanto al tema de la presión, al jugador le gusta ser campeón donde juega y gracias a Dios en el 90% de los equipos que he jugado, han sido grandes. Me gusta esa presión, conozco a Liga de Quito, conozco al club, sé quién es el entrenador. A mí me gusta pelear el campeonato y ser primero”. Fuente: Futbol Ecuador