El Deportivo Quito buscará los 3 puntos sin su goleador

Deportivo Quito sigue con sus entrenamientos de cara al partido del día sábado a las 18h00 en el estadio Olímpico Atahualpa frente al Macará de Ambato. Ambos equipos viene de empatar en sus respectivos partidos por lo que los dos elencos buscaran volver a la senda del triunfo.

El técnico Rubén Darío Insúa no podrá contar con su goleador Federico Nieto para este encuentro ya que fue expulsado en el empate 2-2 contra la Universidad Católica la semana pasada. Edmundo Zura es el jugador que se mejo se perfila como reemplazo del goleador del torneo para el partido contra los ambateños.

La programación del partido es la siguiente:



Partido: Sociedad Deportivo Quito vs. Macará

Fecha: sábado 18 de mayo de 2013

Hora: 18H00

Lugar: Estadio Olímpico Atahualpa.

Nota: Sub 16, sub 18 y reserva jugarán en la Casa de la Selección a las 10H00, 12H00 y 14H00 respectivamente.



Valor de las entradas:

GENERAL: 5.00 USD

TRIBUNA: 10.00 USD

PALCO: 20.00 USD

Probable alineación del Deportivo Quito: Carini; Checa, Guagua y Romero; Valencia, Vega, Flores, Colón y Cheme; Calderón y Zura.

Fuente: www.deportivoquito.com