Luis Checa: "Los jugadores ya no quieren más promesas"

Luis Checa reacciona antes los medios deportivos y declara que los jugadores llegaron a su límite con los incumplientos en los pagos.

Aquí las declaraciones de Checa:

“Como grupo estamos pasando momentos tristes, que están manchando a la institución. A ninguno nos hubiese gustado pasar por estos momentos, pero estamos ahora acá y esperamos que el presidente (Iván Vasco) la tenga clara. Hasta este lunes le dimos plazo para que nos dé una solución, no hay ninguna solución clara.”



“Le hicimos saber que tiene hasta este lunes la posibilidad de pagarnos al menos un mes, sino, el día martes daremos a conocer lo que pensamos y veremos qué decisión tomamos. Hasta ahora el grupo se ha portado a la altura de las circunstancias, ojalá haya una solución, o sino el martes hablaremos con ustedes”, amplió.



Y es que los jugadores ya no quieren más promesas. “Es bien preocupante, por la institución, por nuestras familias y por la hinchada. Buscamos ser campeones pero la directiva no se ha hecho ver en ningún momento. El compromiso del presidente fue arreglarnos hasta este lunes, veremos si el presidente está en el mismo barco.”