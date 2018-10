Malestar en la AKD

Los jugadores del Deportivo Quito se mostraron molestos con los directivos chullas debido a que no les han pagado lo que se les adeuda, a pesar que la dirigencia anuncio que el día lunes se iba a cancelar por lo menos un mes de sueldo a los miembros de la plantilla.

El goleador del equipo, Federico Nieto, explico el difícil momento que está viviendo en el equipo capitalino actualmente: "Uno tiene responsabilidades, una familia que necesita dinero y trabajamos para eso. Cuando no recibimos el apoyo del otro lado y no hay respuestas (de los dirigentes), trata de dedicarse a lo futbolístico, pero esto influye. Encontré dificultades en otros equipos, pero no hasta este punto, esto ya es extremo. A mí me deben 3 meses de 4", comento el actual goleador del campeonato ecuatoriano.

Otro de los jugadores que expresó su malestar a los medios fue Luis Checa: “El día de hoy (lunes) él va a dar una solución, ese fue el compromiso de él sino nosotros como jugadores tomaremos una decisión y ver si es que realmente el presidente está encaminado en este barco y ver qué podemos hacer nosotros como jugadores”, dijo el defensa chulla muy consternado por la situación.

El técnico Rubén Darío Insúa se sumó a los reclamos de sus dirigidos y explico su situación: "Un equipo que lleva 3 meses sin cobrar los jugadores, 6 meses que no cobra mi asistente ni mi preparador físico, 7 meses que no cobro yo. La semana pasada me fueron a echar del departamento. La cancha hace dos meses que no está marcada. No puede concentrar el equipo 2 o 3 días antes como a mí me gusta. Si yo con todo eso me voy a preocupar por un detalle, sería poco inteligente de mi parte. No es normal que yo tenga que poner dinero de mi bolsillo para las medicinas, para que el chico que corta el pasto y aceita las máquinas lo pueda cortar. Que tenga que pagarle de mi plata a algunos juveniles para que puedan venir a entrenar. Yo junto a Ramoncito Chiriboga somos los que más atrasados estamos".

Por otro lado, los jugadores ya empezaron con sus trabajos de cara al partido del jueves en Guayaquil contra Barcelona donde irán a buscar los 3 puntos que les permita seguir peleando los primeros lugares.

El cronograma del primer equipo es el siguiente:

- Lunes 20 de mayo



09H00 Entrenamiento

09H30 Acceso a los medios de comunicación.



Los jugadores declaran al finalizar la práctica en el área de prensa.? Periodistas, camarógrafos y fotógrafos pueden cubrir el entrenamiento.



Complejo Ney Mancheno Velasco.





- Martes 21 de mayo



09H00 Entrenamiento

09H30 Acceso a los medios de comunicación.



Los jugadores declaran previo al inicio de la práctica en el área de prensa.? Periodistas, camarógrafos y fotógrafos pueden cubrir el entrenamiento durante 30 minutos.



Complejo Ney Mancheno Velasco.





- Miércoles 22 de mayo



09H00 Entrenamiento

Sin acceso a los medios de comunicación.



Complejo Ney Mancheno Velasco.





- Jueves 23 de mayo



19H30 Campeonato Ecuatoriano de Fútbol / Fecha 18:



Barcelona S.C. vs. S.D. QUITO



Estadio 'Banco Pichincha' - Guayaquil.